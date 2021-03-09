Новий удар для Путіна: ЄС готується до фінансової ізоляції Росії

Санкції ЄС і США за отруєння і переслідування російського опозиціонера Олексія Навального для багатьох здалися дуже слабкими, адже знову не торкнулися олігархів Путіна. Однак є закон, який передбачає ще низку кроків, аж до фінансової ізоляції Росії.

Водночас ЄС згадує про 5-ту директиву і починає розкривати всі "брудні" гроші Кремля в Європі. Журналіст та автор блогу "Теории заговора" Олексій Печій вирішив проаналізувати найважливіші новини за останній тиждень, які сколихнули Росію та Україну.

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На ютуб-каналі 24 каналу відбудеться стрім, де журналіст спробує відповісти на питання: "Що ж чекає Росію далі?". Крім цього, мовитиметься і про таке:

про судову реформу Володимира Зеленського, якій не судилося збутися;

про те, як білоруський диктатор Лукашенко накрав цілий статок за 26 років правління.

Все це в прямій трансляції о 20:00 – не пропустіть!

Пряма трансляція з Олексієм Печієм на 24 каналі: дивіться відео