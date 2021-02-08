Захід розпочав активну боротьбу проти Володимира Путіна та його прибічників. Зокрема, в Конгресі США приступили до розгляду персональних санкцій проти президента Росії.

Цікаво, що синхронно й Володимир Зеленський ввів санкції проти активів Тараса Козака – правої руки кума Путіна Віктора Медведчука. Журналіст та автор блогу "Теории заговора" Олексій Печій вирішив проаналізувати важливі останні події, які сколихнули Росію та Україну.

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На ютуб-каналі 24 каналу відбудеться стрім, де журналіст спробує відповісти на такі питання:

чи насправді протести в Росію просто злилися;

як адміністрація Байдена оголосила війну особисто Путіну;

і які були справжні причини введення санкцій проти медіаактивів Медведчука в Україні.

Все це в прямій трансляції о 20:00 – не пропустіть!

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