Олігарх Ігор Коломойський потрапив під американські санкції, а тепер їх підтримала й українська влада. Володимир Зеленський наголосив, що чітко бачить різницю між поняттями бізнесу та олігархічного класу.

Ігор Коломойський – бізнесмен, який "відмітився" мало не в усіх галузях в країні. Зокрема мовиться і про "Приватбанк", 1 з найбільших медіахолдингів, промисловість, газ, порти та навіть українські авіалінії.

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Після Революції Гідності олігарх очолив і Дніпропетровщину, ситуативно потоваришувавши з президентом Петром Порошенком. Проблеми в олігарха почались з націоналізації "Приватбанку". Коломойський намагався через суд отримати компенсацію у 2 мільярди доларів.

Кримінальна відповідальність

Фахівці вважають, що неможливо покарати олігарха санкціями чи рішенням Ради нацбезпеки і оборони. Політолог Володимир Фесенко зазначив, що за законом про санкції заарештувати олігархів та конфіскувати все їх майно не можна. Однак, притягти до кримінальної відповідальності через рішення РНБО – можна спробувати, наприклад, за справу "Укрнафти".

Відомо, що Коломойський повернувся в Україну лише після обрання президентом Володимира Зеленського. Їх відверто називали партнерами і друзями, а Коломойський це особливо підкреслював. Олігарху начебто вдалося допомогти частині нардепів стати народними обранцями. Однак "антиколомойський закон" ухвалили. Це стало точкою неповернення "Приватбанку" ексвласнику.

Американські санкції

Після введення санкцій США, від Коломойського публічно відхрестився навіть Ігор Палиця, його давній бізнес-партнер і соратник. За словами ексгенпрокурора Руслана Рябошапки, навіть найближчі товариші і друзі намагаються тримати дистанцію у бізнес-питаннях з Коломойським.

Ситуація між Банковою і Коломойським досить напружена. Мені здається, Коломойський не очікував такого повороту подій,

– зауважив Рябошапка.

За даними видання Forbse, ще у червні 2020 року Коломойський мав 1 мільярд доларів, а станом на березень 2021 року, його статки сягають 1,8 мільярда. Експерти наголошують, що заробляти йому навряд чи заважали.

Оскарження рішення

У лютому 2021 року компанія Коломойського і його партнера Геннадія Боголюбова у США, яка вже має провадження, подала в суд на американський уряд. У заяві мовиться про "наклеп за бізнесову честь і гідність".

З цього запустився новий механізм санкцій. Я б розглядав звинувачення в корупції у 2014 – 2015 роках як офіційну причину, яку найлегше довести і яка очевидна. Це стартова точка, коли Коломойський став "проганяти" через американські банки гроші,

– зазначив експерт-міжнародник Олександр Краєв.

Експерти вважають, що американська влада продовжить дозовано вводити санкції проти олігарха, очікуючи на підтримку українського уряду. Розвиток подій залежить від політичної волі й послідовності Банкової.

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З Коломойського можна зробити "показовий кейс" щодо боротьби із олігархами. Цей процес може бути тривалим, бо розслідування в Україні зіткнуться із корумпованою правоохоронною системою та судами. Для спільного розслідування і екстрадиції в США Україна має підписати договір про співпрацю.