Оце так успіх! Зеленський поставив Медведчука і політику Путіна в Україні поза законом! Далі читайте російською.

Вот это успех!

Историческое решение Совета национальной безопасности и обороны! Кум Путина объявлен в Украине вне закона! Блокируется деятельность главного российского агента в Украине, вся его экономическая, политическая и информационная деятельность! Браво!

Ранее Шарий – официально госизменщик: почему это никак не повлияет на его партию

Согласно решению СНБО:

1. Введены санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны, и шести доверенных лиц из их ближайшего окружения на основании дела СБУ о причастности всех этих лиц к финансированию терроризма.

2. Введены санкции против всех 19 компаний, владельцами которых является семья Медведчуков. По сути заблокирована вся операционная деятельность семьи Медведчуков в Украине.

3. Санкции наложены против всех пяти самолетов, которые использовала семья Медведчуков в своих целях для полетов в Москву (прощай, милый личный семейный авиапарк).

4. У Медведчука забирают трубопровод, который он получил во владение в 2014-м году, трубопровод переходит в собственность государства.

Впервые Украина нанесла уничтожающий удар по главному представителю Кремля, личному агенту Путина, который годами выстраивал системное влияние в украинской политике, контролирует многие бизнесы и политические и информационные проекты.

Что дальше?

Что ж, теперь посмотрим, как государство сможет исполнить эти масштабные решения против банды Медведчука.

Многие активы семьи оформлены на его родного брата – Сергея Медведчука, который санкций все-таки избежал, и теперь будет помогать Виктору спасать его активы. Однако СНБО приняло системное политическое решение, и теперь силовые структуры могут заблокировать вообще все, что только касается Медведчука в Украине.

Это исторический день, мощный стратегический удар по влиянию России, который нанесет непоправимый урон российской экспансии и попыткам Кремля строить свои политические и информационные проекты, чтобы раскачивать Украину изнутри. Теперь дело за исполнительной властью, силовиками и судами – посмотрим, как они будут ликвидировать на практике бизнес Медведчука и его семейства.

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"Украинский выбор" Путина и Медведчука уже никогда не станет выбором Украины. Прощай, путинская Россия и все твои мертворожденные политические проекты!

Теперь следующий шаг – это запрет деятельности пророссийских партий и общественных организаций, которые поддерживают российскую пропаганду