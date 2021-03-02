Зеленський сам подбав про те, щоб громадяни вважали: президент впливає на все, що відбувається в країні. Далі читайте російською.

Как выглядит справедливость?

Не прошло и нескольких дней после сенсационного решения президента Украины Владимира Зеленского о введении персональных санкций против ведущего пророссийского политика, бывшего главы администрации президента страны Виктора Медведчука и его окружения, как политическая жизнь в Украине вновь опрокинулась навзничь. После приговора, вынесенного Приморским судом Одессы активисту Сергею Стерненко, у офиса главы государства собрались тысячи людей – сторонников национал-демократического лагеря. По иронии судьбы, именно эти люди были самыми горячими сторонниками введения санкций против Медведчука и закрытия его телевизионных каналов, в то время как сторонники Медведчука не скрывают своего удовлетворения в связи с приговором Стерненко.

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Стерненко, участника Евромайдана, известного бескомпромиссной критикой властей и при Петре Порошенко, и при Зеленском, приговорили к 7 годам заключения по делу о похищении местного депутата Сергея Щербича еще в 2015 году. Отчетливых доказательств того, что речь идет именно о похищении, на процессе не было предоставлено. Зато внимание наблюдателей привлекли как личность пострадавшего, так и личность судьи, вынесшего приговор.

Щербич в свое время был депутатом от пророссийской партии "Родина" Игоря Маркова. В украинском политическом контексте пророссийскими обычно называют и "Партию регионов" бывшего президента Виктора Януковича, и "Оппозиционную платформу – За жизнь" Медведчука.

Однако Марков называл регионалов предателями и "власовцами", когда Янукович пытался договориться с Евросоюзом, был сторонником "народных республик" Донбасса и даже оказался рядом с российским актером Михаилом Пореченковым, когда тот обстреливал украинских воинов с оккупированных территорий. Активную роль в деятельности одесского Антимайдана играл, разумеется, и Щербич, а после Майдана он был одним из организаторов блокады военной техники, для того чтобы помешать украинским военным выехать на позиции.

Не менее любопытна и биография судьи Виктора Попревича: до войны он жил в Донецке и прославился тем, что украшал двор своего дома бюстами Ленина и Сталина. Ну и конечно, дата вынесения приговора – 23 февраля, российский праздник. Как нарочно…

Думать, что патриотическая общественность не воспримет приговор как явное глумление над справедливостью и не обвинит президента в потворствовании происходящему, было бы наивно. Тем более что фамилию Зеленского первым в суде назвал сам Стерненко, сразу же после оглашения приговора позвонивший президенту и "поблагодаривший" его.

Конечно, можно было бы сказать, что Зеленский тут вообще ни при чем. Однако Зеленский сам позаботился о том, чтобы граждане считали: президент влияет на все происходящее в стране. Можно утверждать, что так и выглядит справедливость: сегодня наказываем Медведчука, завтра Стерненко, потому что таков закон. Но для уважения к закону нужно доверие к власти и к судебной системе. А этого уважения нет, да и откуда оно возьмется, если даже кредиторы из МВФ отказывают Украине в деньгах из-за заторможенной судебной реформы?

Политические аспекты

В этой непростой истории есть еще и очевидный политический аспект. Власть, которой предстоит принять еще немало непопулярных решений, должна хотя бы на кого-то опираться. В 2019 году у Зеленского был огромный, но очень разношерстный электорат. За него голосовала пророссийская часть избирателей, уверенная, что новый президент – "свой парень" и обязательно договорится с Владимиром Путиным. Голосовали и многие патриоты, которые рассчитывали на то, что Зеленский покончит с коррупцией и приведет во власть новых людей. Голосовали люди, которым не до большой политики, но которые просто хотели лучше жить.

Пророссийский электорат недоволен закрытием "своих" телеканалов и санкций против Медведчука. Патриотическое сообщество – и отнюдь не только сторонники бывшего президента Порошенко, которого Стерненко в прошлом жестко критиковал, – возмущено приговором, начались первые отставки в офисе президента, а письмо с призывом провести публичный и прозрачный процесс по делу Стерненко и с критикой приговора и судьи подписала группа депутатов от правящей партии "Слуга народа". А ведь сторонники национал-демократов – это и есть та самая активная часть общества, выходящая на Майданы.

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Ну и, наконец, избиратели, рассчитывавшие на то, что совсем скоро они будут жить лучше, сталкиваются с одним социальным провалом власти за другим. А есть еще более оглушительный провал, который будут расхлебывать все украинцы вне зависимости от их политических предпочтений, – провал с вакцинацией. И вот тут возникает простой вопрос: а на кого, собственно, собирается опираться власть, если она со всеми воюет и никому не может угодить? Можно было бы, конечно, сказать, что это просто такая увлекательная политика – вызывать на себя огонь со всех сторон. Но разве это не та самая дестабилизация, которая позволит президенту России счесть, что он "наказал" коллегу, отказавшегося от унизительной капитуляции перед Кремлем?