Заборони для Медведчука, Марченко та інших: ЗМІ опублікували список

Джерело:"Українська правда"
Рада національної безпеки й оборони запровадила санкції проти кума російського президента Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Що передбачають обмеження – читайте далі.
За інформацією джерела у РНБО, росіяни, проти яких запроваджені санкції, є менеджерами активів сім'ї Медведчука.
Усі деталі Засідання РНБО 19 лютого: санкції проти Медведчука і літаків, 5 сценаріїв Донбасу
Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко потрапили під санкції РНБО 19 лютого. Відповідний указ найближчим часом підпише президент Зеленський.
Під заборони потрапили 5 літаків, якими Медведчук та його колега Тарас Козак літали в Росію за маршрутом Київ – Москва. Крім того, санкції застосують до компаній, які обслуговують ці літаки.
Секретар РНБО уточнив, що санкції проти Медведчука, Марченко та інших 6 людей вводяться через фінансування тероризму, яке в ході розслідування виявила СБУ.