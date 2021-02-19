Заборони для Медведчука, Марченко та інших: ЗМІ опублікували список

Рада національної безпеки й оборони запровадила санкції проти кума російського президента Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Що передбачають обмеження – читайте далі.

За інформацією джерела у РНБО, росіяни, проти яких запроваджені санкції, є менеджерами активів сім'ї Медведчука.

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Що передбачають санкції:

блокування активів – тимчасове обмеження права користуватися та розпоряджатися майном;

обмеження торгівельних операцій;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинку ліцензій та інших дозволів, одержання яких є умовою для здійснення певного виду діяльності.

повну заборону заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів.

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Мовиться, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами.

Віктор Медведчук та його дружина Оксана Марченко потрапили під санкції РНБО 19 лютого. Відповідний указ найближчим часом підпише президент Зеленський.

Під заборони потрапили 5 літаків, якими Медведчук та його колега Тарас Козак літали в Росію за маршрутом Київ – Москва. Крім того, санкції застосують до компаній, які обслуговують ці літаки.

Секретар РНБО уточнив, що санкції проти Медведчука, Марченко та інших 6 людей вводяться через фінансування тероризму, яке в ході розслідування виявила СБУ.