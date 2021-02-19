На засіданні РНБО 19 лютого ухвалили санкції проти 8 осіб, серед яких Віктор Медведчук і Оксана Марченко. За таке рішення проголосували усі присутні члени Ради нацбезпеки.

Усі члени, що були присутні на засіданні РНБО, проголосували за введення санкцій. Таку інформацію журналістам підтвердило джерело у відомстві.

До теми Санкції на Марченко наклали через завод, що постачає на окуповані території нафту, – ЗМІ

Щоправда, із 20 членів РНБО на засіданні були присутні 19. Міністр фінансів Сергій Марченко наразі перебуває у відпустці, тому пропустив засідання.

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зауважив, що необхідно внести зміни до закону про санкції. Йдеться про скасування положень щодо введення санкцій проти громадян України, що можуть трактуватися неоднозначно.

Нагадаємо. Під час введення санкцій проти Тараса Козака на минулому засіданні 2 лютого лише Дмитро Разумков утримався від голосування "за".

РНБО ввело санкції проти Медведчука – дивіться відео

Хто входить до РНБО

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Данілов

Арсен Аваков

Іван Баканов

Дмитро Разумков

Ірина Венедіктова

Андрій Єрмак Керівник

Загородній Анатолій Глібович – президент Національної академії наук України

Валерій Кондратюк – голова Служби зовнішньої розвідки України

Дмитро Кулеба – міністр закордонних справ України

Юлія Лапутіна – міністр у справах ветеранів України

Сергій Марченко – міністр фінансів України

Олексій Резніков – віце-прем’єр-міністр України

Ольга Стефанішина – віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України

Андрій Таран – міністр оборони України

Олег Уруський – віце-прем'єр-міністр України

Руслан Хомчак – головнокомандувач Збройних Сил України

Ігор Черкаський – голова Державної служби фінансового моніторингу України

Кирило Шевченко – голова Національного банку України