Санкції проти Медведчука та Козака: як ці події змінили рейтинг Зеленського

Заборона "медведчуківських телеканалів" найсильніше вплинув на рейтинги ОПЗЖ і її лідера. Як змінились рейтинги? Далі читайте російською.

24 февраля опубликовали данные опроса соцгруппы "Рейтинг", который проводился 22-23 февраля, т.е. уже после введения санкций против Виктора Медведчука "и компании".

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Как изменился президентский рейтинг?

Подтверждается тенденция, которую я уже отмечал – введение санкций против В.Медведчука, его телеканалов и финансовых партнеров положительно отразилось на рейтингах президента Зеленского.

По сравнению с январем 2021 году уровень доверия к президенту вырос с 37% до 44% и Зеленский возглавил рейтинг доверия. Вырос (по сравнению с началом февраля) и президентский рейтинг Владимира Зеленского – примерно с 21% до 23%. Кстати, я прогнозировал, что санкции против Медведчука в большей степени повлияют именно на повышение рейтинга доверия к президенту Зеленскому, и в меньшей степени на его президентский рейтинг.

Президентский рейтинг Юрия Бойко, напротив, снизился, примерно с 17% до 11,3%. А вот президентский рейтинг Мураева (владельца телеканала "Наш") зафиксирован на уровне 4,9% (президентские рейтинги в данном случае приводятся среди тех респондентов, которые определились и будут участвовать в выборах). Думаю, что это уже следствие перетока части аудитории медведчуковских телеканалов на идеологически родственный им телеканал "Наш".

Похожая тенденция и по партийным рейтингам. Чуть-чуть (на 1%) подрос рейтинг партии "Слуга народа", а вот рейтинги ОПЗЖ опустились примерно на 5%, и партия Бойко-Медведчука в итоге скатилась на третье место в рейтинговой гонке.

Вывод

Запрет медведчуковских телеканалов сильнее всего повлиял на рейтинги ОПЗЖ и ее лидера. Снижение за две с половиной недели очень существенное – на 5-6%. Вот она роль партийных телеканалов как партийных организаторов и пропагандистов. Закрыли этих пропагандистов, и рейтинги ОПЗЖ сразу же поплыли вниз.

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Также очень показательно, что санкции против Медведчука поддержали абсолютное большинство респондентов (58%). И уровень поддержки этих санкций заметно выше, чем была поддержка санкций по трем телеканалам