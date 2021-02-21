Санкції проти Медведчука: хто ще потрапив під удар – повний список РНБО

На засіданні РНБО 19 лютого ухвалили рішення про запровадження санкцій проти лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Окрім нього до санкційного списку потрапили ще 6 фізичних і 19 юридичних осіб. Мовиться передусім про російські підприємства та компанію-управителя мережі магазинів "Спортмастер".

Після того, як Володимир Зеленський указом ввів у дію ці обмеження, на сайті президента України опублікували повний санкційний список. Усю інформацію вказано в додатках 1 і 2 до рішення РНБО від 19 лютого.

До теми Зеленський підписав указ про санкції Медведчуку, Марченко та іншим

Хто з фізосіб потрапив під санкції РНБО

Вацковський Костянтин Борисович, громадянин Росії.

Донченко Віталій Валерійович, громадянин Росії.

Лавренюк Наталія Миколаївна, громадянка України (дружина Тараса Козака)

громадянка України (дружина Тараса Козака) Лісогор Сергій Вікторович, громадянин Росії.

Марченко Оксана Михайлівна , громадянка України.

, громадянка України. Масленок Олександр Миколайович, громадянин Росії,

Медведчук Віктор Володимирович , громадянин України.

, громадянин України. Попов Михайло Юрійович, громадянин Росії (доктор соціологічних наук, головний редактор Всеросійського наукового журналу "Гуманітарні, соціально-економічні та суспільні науки").

Список юросіб, які потрапили під санкції РНБО

EVIRER LTD (Off.12, 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE).

GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Trident Chambers PO Box 146 Road Town, Tortola British Virgin Islands).

KLODIUS INVESTMENTS LTD (Quijano Chambers, po box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands).

SANDGATE COMMERCE LTD (Quijano Chambers, po box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands).

WHPA AVIA LTD (Quijano Chambers, po box 3159, Road Town, Tortola British Virgin Islands).

Акціонерне товариство "НЗНП Менеджмент", Москва, Росія.

Акціонерне товариство "Новошахтинський завод нафтопродуктів", Ростовська область, Новошахтинськ, Росія.

Акціонерне товариство "Фармацевт плюс", Ростов-на-Дону, Росія.

ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Sportmaster Operations Pte. Ltd", Сінгапур, Оуе Даунтаун.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Дон експорт", Донецьк (зареєстровано як Ростовська область, Росія).

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСС-Софт", Москва, Росія.

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІндаСофт", Москва, Росія.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Роузвуд ШІППІНГ", Ростов-на-Дону, Росія.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "Донське Вугілля", Ростов-на-Дону, Росія.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Біотек", Москва, Росія.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Гемодженікс", Москва, Росія.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Медобладнання", Москва, Росія.

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", Нижегородська область, Дзержинськ, Росія.

Федеральний державний автономний освітній заклад вищої освіти "Севастопольський державний університет" Міністерства науки та вищої освіти Російської Федерації, Севастополь.

У цьому списку є компанії, зареєстровані на Віргінських островах, російські підприємства та Севастопольський державний університет. Під санкції потрапила і компанія, що управляє відомою мережею магазинів"Спортматер".

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Санкції РНБО проти Медведчука: головне

Санкції накладено на 3 роки на все майно та активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини. Водночас для них діє обмеження торговельних операцій. Також зупинили виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборонили виводити капытал із України.

Усі присутні члени Ради нацбезпеки одноголосно підтримали рішення. Санкції пов'язані з розслідуванням СБУ за статтею про фінансування тероризму.

Також РНБО ухвалила рішення про повернення у власність держави частини нафтопродуктопроводу "Самара – Західний напрямок". Нею володіє компанія "ПрикарпатЗахідтранс", яку пов'язують із Медведчуком.

Під заборони потрапили 5 літаків, якими Медведчук та його колега Тарас Козак літали в Росію за маршрутом Київ – Москва.