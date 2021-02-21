Санкції проти Медведчука: хто ще потрапив під удар – повний список РНБО

На засіданні РНБО 19 лютого ухвалили рішення про запровадження санкцій проти лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Окрім нього до санкційного списку потрапили ще 6 фізичних і 19 юридичних осіб. Мовиться передусім про російські підприємства та компанію-управителя мережі магазинів "Спортмастер".
Після того, як Володимир Зеленський указом ввів у дію ці обмеження, на сайті президента України опублікували повний санкційний список. Усю інформацію вказано в додатках 1 і 2 до рішення РНБО від 19 лютого.
До теми Зеленський підписав указ про санкції Медведчуку, Марченко та іншим
Хто з фізосіб потрапив під санкції РНБО
- Вацковський Костянтин Борисович, громадянин Росії.
- Донченко Віталій Валерійович, громадянин Росії.
- Лавренюк Наталія Миколаївна, громадянка України (дружина Тараса Козака)
- Лісогор Сергій Вікторович, громадянин Росії.
- Марченко Оксана Михайлівна, громадянка України.
- Масленок Олександр Миколайович, громадянин Росії,
- Медведчук Віктор Володимирович, громадянин України.
- Попов Михайло Юрійович, громадянин Росії (доктор соціологічних наук, головний редактор Всеросійського наукового журналу "Гуманітарні, соціально-економічні та суспільні науки").
Список юросіб, які потрапили під санкції РНБО
- EVIRER LTD (Off.12, 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al Hamra, Ras Al Khaimah UAE).
- GOLD NATURAL GROUP LIMITED (Trident Chambers PO Box 146 Road Town, Tortola British Virgin Islands).
- KLODIUS INVESTMENTS LTD (Quijano Chambers, po box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands).
- SANDGATE COMMERCE LTD (Quijano Chambers, po box 3159, VG 1110 Road Town, Tortola British Virgin Islands).
- WHPA AVIA LTD (Quijano Chambers, po box 3159, Road Town, Tortola British Virgin Islands).
- Акціонерне товариство "НЗНП Менеджмент", Москва, Росія.
- Акціонерне товариство "Новошахтинський завод нафтопродуктів", Ростовська область, Новошахтинськ, Росія.
- Акціонерне товариство "Фармацевт плюс", Ростов-на-Дону, Росія.
- ПРИВАТНА КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Sportmaster Operations Pte. Ltd", Сінгапур, Оуе Даунтаун.
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Дон експорт", Донецьк (зареєстровано як Ростовська область, Росія).
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІСС-Софт", Москва, Росія.
- Товариство з обмеженою відповідальністю "ІндаСофт", Москва, Росія.
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Роузвуд ШІППІНГ", Ростов-на-Дону, Росія.
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ "Донське Вугілля", Ростов-на-Дону, Росія.
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Біотек", Москва, Росія.
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Гемодженікс", Москва, Росія.
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Медобладнання", Москва, Росія.
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОСОЛ-СИНТЕЗ ТРЕЙДИНГ", Нижегородська область, Дзержинськ, Росія.
- Федеральний державний автономний освітній заклад вищої освіти "Севастопольський державний університет" Міністерства науки та вищої освіти Російської Федерації, Севастополь.
У цьому списку є компанії, зареєстровані на Віргінських островах, російські підприємства та Севастопольський державний університет. Під санкції потрапила і компанія, що управляє відомою мережею магазинів"Спортматер".
Актуально Україна запровадила санкції проти російської мережі "Спортмастер"
Санкції РНБО проти Медведчука: головне
- Санкції накладено на 3 роки на все майно та активи, які є в підпорядкуванні Медведчука і його дружини. Водночас для них діє обмеження торговельних операцій. Також зупинили виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборонили виводити капытал із України.
- Усі присутні члени Ради нацбезпеки одноголосно підтримали рішення. Санкції пов'язані з розслідуванням СБУ за статтею про фінансування тероризму.
- Під заборони потрапили 5 літаків, якими Медведчук та його колега Тарас Козак літали в Росію за маршрутом Київ – Москва.
- Крім того, санкції застосують до компаній, які обслуговують ці літаки. Вони розташовуються в Росії, Молдові та Україні. За словами голови СБУ Івана Баканова, ці фірми мають стосунок до молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA. Проти них запровадили санкції наприкінці січня.