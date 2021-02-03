Санкції для соратника Медведчука Козака: чи є у Зеленського повноваження
Зараз лунає багато критики, ніби у президента взагалі нема повноважень вводити санкції проти громадянина України. Пояснюємо ситуацію.
Джерело: Facebook
Санкції проти Козака через тероризм: все в рамках закону?
Зеленський застосував санкції проти Козака законно – через фінансування тероризму. Докази зв'язків з терористами СБУ треба буде викласти у суді.
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Як повідомляють джерела Цензор.Нет у РНБО, санкції проти Тараса Козака – власника телеканалів ZIK, 112, Newsone введені через причетність Козака до фінансування тероризму. Зараз лунає багато критики, ніби у президента взагалі нема повноважень вводити санкції проти громадянина України.
І тому закон України про санкції стаття 1 надає державі такі повноваження:
"Санкції можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність".
Таким чином, згідно з законом санкції на Козака можуть бути застосовані як до суб'єкта терористичної діяльності. Процедура та порядок введення санкцій визначається виключно указом президента, а не законом, тому голова держави має право вводити санкції як тільки вбачає для цього достатньо підстав та доказів.
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Встановлення санкцій указом президента згідно з законом не потребує рішення суду щодо визначення причетності громадянина до тероризму. Але право на захист у Козака залишається. Тепер Козак подасть до суду і Служба безпеки, і докази причетності його до терористичної діяльності треба буде викласти у суді.
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