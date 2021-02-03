Пропагандистська машина, яку фінансує Москва, – Ткаченко про блокування каналів Медведчука

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що рішення РНБО про санкції проти "медведчуківських" каналів назрівало давно у суспільстві. Мовиться про обмеження щодо NewsOne, ZIK, "112 Україна" та їхнього бенефіціара Тараса Козака.

Джерело: телеграм Олександра Ткаченка

За словами міністра, цей кейс є винятковим, але вчасним. І не тільки через інформаційний тероризм і загрозу безпеці України з боку "цих інструментів пропаганди Кремля". Але й через масові порушення журналістських стандартів, фейки та маніпуляції.

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Деталі заяви Ткаченка

Очільник Мінкульту підкреслив, що в Москві вже, мабуть, готують методички про "наступ на свободу слова в Україні" та "знищення вільної преси".

Хочу попередити: ці телеканали – не звичайні телевізійні мовники. Це по суті іноземна пропагандистська машина, яку було сформовано в Україні та опосередковано профінансовано Москвою, де про свободу слова вже давно не мовиться, а окремі журналісти стали солдатами Кремля,

– наголосив Ткаченко.

Тому він робить такий висновок про рішення РНБО:

це симетрична відповідь на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на українську свободу та незалежність;

це логічне завершення розслідування Тимчасової слідчої комісії, у якій він брав участь ще під час роботи народним депутатом (тоді з’ясовували, як відбувалися оборудки під час зміни власників телеканалів 112, ZIK і NewsOne).

"Радий, що і наші напрацювання стали кроком до встановлення цілковитої прозорості структури власності українських телеканалів та завадили інформаційної монополізації в інтересах окремих політичних сил", – зауважив він.

На завершення Ткаченко додав, що свобода слова та права людини для України – ключове. І їх варто відстоювати, аби не допустити загрозу національній безпеці, безпеці громадян і порушення європейських стандартів.

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