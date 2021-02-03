Пропагандистська машина, яку фінансує Москва, – Ткаченко про блокування каналів Медведчука

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що рішення РНБО про санкції проти "медведчуківських" каналів назрівало давно у суспільстві. Мовиться про обмеження щодо NewsOne, ZIK, "112 Україна" та їхнього бенефіціара Тараса Козака.
Джерело: телеграм Олександра Ткаченка
За словами міністра, цей кейс є винятковим, але вчасним. І не тільки через інформаційний тероризм і загрозу безпеці України з боку "цих інструментів пропаганди Кремля". Але й через масові порушення журналістських стандартів, фейки та маніпуляції.
До теми Фінансування тероризму та збори на Банковій: нові деталі щодо блокування каналів Медведчука
Очільник Мінкульту підкреслив, що в Москві вже, мабуть, готують методички про "наступ на свободу слова в Україні" та "знищення вільної преси".
Хочу попередити: ці телеканали – не звичайні телевізійні мовники. Це по суті іноземна пропагандистська машина, яку було сформовано в Україні та опосередковано профінансовано Москвою, де про свободу слова вже давно не мовиться, а окремі журналісти стали солдатами Кремля,
– наголосив Ткаченко.
Тому він робить такий висновок про рішення РНБО:
"Радий, що і наші напрацювання стали кроком до встановлення цілковитої прозорості структури власності українських телеканалів та завадили інформаційної монополізації в інтересах окремих політичних сил", – зауважив він.
На завершення Ткаченко додав, що свобода слова та права людини для України – ключове. І їх варто відстоювати, аби не допустити загрозу національній безпеці, безпеці громадян і порушення європейських стандартів.
Зверніть увагу Канали Медведчука заблоковані: як відреагували депутати та інші відомі люди