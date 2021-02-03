Фінансування терроризму та збори на Банковій: нові деталі щодо блокування каналів Медведчука

За даними ЗМІ, підставою для запровадження санкцій проти соратника Медведчука Тараса Козака та пов’язаних із ним юридичних осіб могло стати постачання вугілля з окупованих територій. Це, зі свого боку, сприяло фіксуванню тероризму.
Джерело: ZN.UA
Про схеми постачання вугілля та те, що вони сприяють тероризму, свідчать результати розслідування, проведеного спецслужбами України. Про нього ресурсу повідомили джерела в СБУ та Офісі Президента.
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За результатами розслідування, Козак потрапив під дію закону "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдженню зброї масового знищення".
Крім того, засідання РНБО щодо санкцій не проводили в традиційній формі. А це було індивідуальне голосування без традиційного групового обговорення.
Ще один цікавий момент – це те, що упродовж січня президент Володимир Зеленський двічі збирав силовиків і аналітиків для обговорення питання про те, як припинити мовлення каналів Віктора Медведчука. На переконання очільника держави, вони проводять у країні антиукраїнську діяльність.
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