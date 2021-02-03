Санкції проти Козака та каналів Медведчука: Мендель пояснила рішення РНБО

Речниця президента Юлія Медель підтвердила, що запровадження санкцій проти соратника Медведчука Тараса Козака справді відбулося згідно з постановою Верховної Ради від 2018 року та пропозиціями СБУ. Водночас вона наголосила, блокування телеканалів з пулу Віктора Медведчука не має нічого спільного з наступом на свободу слова в Україні.
Джерело: фейсбук Юлії Мендель
За словами речниці президента вищезазначене рішення розробили в законодавчому полі України. Адже раніше РНБО вже накладала ті чи інші обмежувальні заходи на українських громадян. Мовиться й про тих, хто співпрацював із ворогом на окупованих територіях.
До теми Для блокування ЗМІ Медведчука скористалися рішенням Ради від 2018 року, – ЗМІ
Речниця президента наголосила, що ці телеканали давно забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів чи висвітлення принаймні двох точок зору.
Натомість вони перетворилися на інструмент пропаганди, який використовують у інтересах держави-агресора, яка порушила суверенітет та державні кордони України. Вже навіть підтверджено фінансування цих каналів з Росії. Ці медіа стали одним з інструментів війни проти України, тому їх заблоковано з метою захисту національної безпеки,
– зауважила вона.
Водночас представниця Зеленського закликала мовників в Україні:
До речі Фракція ОПЗЖ планує захопити телеканал "Рада", – Лещенко