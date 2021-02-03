Речниця президента Юлія Медель підтвердила, що запровадження санкцій проти соратника Медведчука Тараса Козака справді відбулося згідно з постановою Верховної Ради від 2018 року та пропозиціями СБУ. Водночас вона наголосила, блокування телеканалів з пулу Віктора Медведчука не має нічого спільного з наступом на свободу слова в Україні.

Джерело: фейсбук Юлії Мендель

За словами речниці президента вищезазначене рішення розробили в законодавчому полі України. Адже раніше РНБО вже накладала ті чи інші обмежувальні заходи на українських громадян. Мовиться й про тих, хто співпрацював із ворогом на окупованих територіях.

До теми Для блокування ЗМІ Медведчука скористалися рішенням Ради від 2018 року, – ЗМІ

Деталі заяви блокування каналів Медведчука

Речниця президента наголосила, що ці телеканали давно забули, що таке журналістські стандарти, перевірка фактів чи висвітлення принаймні двох точок зору.

Натомість вони перетворилися на інструмент пропаганди, який використовують у інтересах держави-агресора, яка порушила суверенітет та державні кордони України. Вже навіть підтверджено фінансування цих каналів з Росії. Ці медіа стали одним з інструментів війни проти України, тому їх заблоковано з метою захисту національної безпеки,

– зауважила вона.

Водночас представниця Зеленського закликала мовників в Україні:

дотримуватися закону, етичних правил та журналістських стандартів;

не співпрацювати з державою-агресором;

уникати фінансування та нав’язування редакційної політики з боку Кремля.

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