Олігархи в тривозі: як вплинуть санкції проти Коломойського на Україну

Три п'ятниці поспіль саме санкції стають головною новиною дня в Україні. Далі читайте російською.

День санкций Теперь смело можем называть пятницу "Днем санкций"! Три пятницы подряд именно санкции становятся главной новостью дня в Украине. Две предыдущие пятницы в роли ньюсмейкера выступал СНБО Украины, а на минувшей неделе – Госдепартамент США. Интересно! Проигнорировать санкции против Коломойского не получится: какой выбор должен сделать Зеленский

Не без иронии замечу, что есть даже ощущение санкционного соревнования между украинскими и американскими властями. И кто его знает, может американцев хотя бы немного вдохновили санкции Зеленского (СНБО) против Медведчука. Но в США избрали на роль главного "плохого парня" в Украине и в качестве объекта для санкций другого олигарха. Им стал Игорь Коломойский. И вряд ли мы сильно удивились такому решению.

Однако, санкционное решение Госдепа США по Коломойскому беспрецедентное, прежде всего по публичной мотивировке. По Фирташу были расследования в связи с обвинениями в причастности к коррупции, которая затронула американские решения. Были судебные решения о его экстрадиции в США. В случае с Коломойским мотивировка такая, что завтра нечто подобное (при желании руководства Госдепа) может появиться и по отношению к некоторым другим влиятельным политикам и чиновникам в Украине.

Так что эффект саспенса (тревожного ожидания), который появился у некоторых украинских политиков и олигархов после санкций президента Зеленского и СНБО, только усиливается. Теперь некоторым нашим влиятельным "бизнес-политикам" надо бояться еще и американцев.

Учитывая глобальное влияние США, это еще серьезнее. И этот эффект саспенса может заставить некоторых наших олигархов быть посговорчивее.

И у меня большое подозрение, что в санкциях против украинских олигархов (Медведчука и Коломойского) между украинскими и американскими властями было определенное взаимодействие. Вряд ли случайно были предприняты несколько дней назад соответствующие правовые действия против бывших топ-менеджеров "Приватбанка".

Как повлияют американские санкции на ситуацию вокруг Коломойского в Украине?

Здесь надо быть реалистами. Вряд ли стоит ожидать ареста Коломойского, конфискации его активов и тому подобного. Для этого вначале должны быть криминальные производства, следственные действия и судебные решения. Вот открытие криминальных производств вполне возможно. И даже санкций СНБО против Коломойского не стоит ожидать. Для таких санкций должно быть основание в виде содействия (хотя бы финансового) терроризму. Как-то мало верится, что у Коломойского были какие-то бизнес-связи с ОРДЛО.

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А вот поручение СНБО соответствующим правоохранительным органам провести расследование по обвинениям, заявленным в санкционном решении Госдепартамента США, вполне возможно. В связи с этим интересно как поведет себя Игорь Коломойский. Может снова, как несколько лет назад, предпочтет на всякий случай пересидеть в Израиле все эти неприятности?

И чего же нам ждать в пятницу? Неужели опять какой-то сенсации?