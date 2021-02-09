Запізніла гігієнічна процедура, – Казарін про санкції проти проросійських каналів

Чинні санкції щодо представників проросійських сил влада повинна була ввести ще раніше, не у 2021 році. Таке рішення мало бути ще у 2014.

Таку думку у блозі "Грани правды" висловив журналіст Павло Казарін. Він також вважає, що проросійські партії в Україні втратили своє право вважатися різновидом норми ще 7 років тому – коли Москва ввела свої війська на територію Криму, а окупаційні сили влаштували вторгнення на Донбас.

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За його словами, з 2014 до 2021 проросійські партії утвердилися у своїй безкарності. Політики повірили, що можуть і далі займатися тим, що робили до війни – знесенням української державності.

Втім журналіст додав, що за останні 7 років вони вже агітували не стільки за Москву, скільки проти Європи і за знищення західних правил гри.

Теперішні санкції щодо проросійських сил – лише запізніла гігієнічна процедура, яка мала статися у 2014, а відбулась у 2021,

– відзначив Павло Казарін.

Проросійські сили торгували брехнею та ненавистю, – Казарін

Автор блогу "Грани правды" зауважив, що в картині світу проросійських політиків не було окупації Криму та Донбасу. Втім були заяви про зовнішнє управління і безпричинну русофобію.

"Проросійські торгували невірою і цинізмом, брехнею та ненавистю. Топили факти у фейках і намагалися переписати реальність", – наголосив він.

На думку журналіста, окупація російських територій вибивала з-під їхніх ніг залишки етичного фундаменту, на якому вони намагалися встояти. І розмова про російське вторгнення обнуляла спроби прикинутися частиною українського політичного пейзажу.

Вони спробували зробити вигляд, що їхнє існування в Україні після початку війни – це норма. Хоча це було лиш прикре непорозуміння,

– наголосив він.

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