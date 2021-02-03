Санкції проти каналів Медведчука: Саакян назвав наслідки для ОПЗЖ

Рада нацбезпеки ввела 2 лютого санкції проти телеканалів, які належать соратнику Віктора Медведчука – Тарасу Козаку. Політолог Олег Саакян вважає, що після цієї історії "Опозиційна платформа – За життя" частково втратить підтримку українців.

Джерело: 24 канал

Адже представники ОПЗЖ позбавилися ключових медійних рупорів. Відтак це може "підмити" їм можливості задавати порядок денний.

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ОПЗЖ частково втрачає на фланзі тих, хто коливався між ними та Зеленським, – Саакян

Політолог також відзначив, що внаслідок введення санкцій ОПЗЖ частково втрачають категорію тих українців, які ще обирали між підтримкою президента України чи саме цієї партії.

Адже ключова претензія цих виборців стосувалася нерішучості Зеленського. І для таких громадян він зараз відбувся як президент, який проявив силу і поставив на місце.

Ось на цю частину виборця, який пішов до ОПЗЖ або в "сіру зону", Зеленський зараз може розраховувати,

– пояснив Олег Саакян.

За словами політолога, введення санкцій проти низки телеканалів – це не поодинока історія. Найімовірніше, вона матиме системний характер. І пригадав, що обмеження стосуються і майна Медведчука.

"Коли Зеленський встав на цю стежку, він вже не має зворотного шляху. Тому не можна зробити цей крок, а потім одразу забути. Адже це може мати катастрофічні наслідки для рейтингу команди президента", – зауважив він.

Політолог підсумував, що ОПЗЖ чекають складні часи. Мовиться, зокрема, про ту частину політсили, яка заграє з ворогом і діє в його інтересах.

Рада нацбезпеки та оборони 2 лютого ввела санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Санкцій діятимуть протягом 5 років.

Козаку належать такі телеканали, як NewsOne, "112 Україна" та ZIK. Вони наразі припинили мовлення. Також санкції стосуються низки регіональних мовників під брендами його каналів.

Згодом Володимир Зеленський прокоментував таке рішення. Президент України заявив, що наша країна рішуче підтримує свободу слова, а не пропаганду.

На закриття телеканалів вже відреагували в Кремлі. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що таке рішення не відповідає міжнародним нормам.



Що передбачають санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу