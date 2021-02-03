Санкції – послідовний крок у боротьбі з російською агресією, – Баканов

Очільник СБУ назвав запровадження санкцій проти телеканалів Віктора Медведчука послідовним кроком української влади. За словами Івана Баканова, рекомендація щодо запровадження санкцій належить ВР та СБУ.

Джерело: СБУ

Як зауважив Баканов, санкції – це послідовний крок у боротьбі з російською гібридною агресією.

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Очільник СБУ нагадав, що проти України ведеться гібридна війна, зокрема, й на інформаційному полі.

Ми маємо системно їй протидіяти, аби захистити інтереси держави. Запровадження санкцій – ще один важливий та послідовний крок для цього,

– наголосив Баканов.

Він зазначив, що Служба безпеки України надала рекомендації РНБО ухвалити відповідне рішення про запровадження санкцій. Причиною для цього стали численні порушення законодавства у сфері телерадіомовлення, зафіксовані Нацрадою з питань телебачення та радіомовлення.

Як підкреслив голова СБУ, рішення РНБО спрямоване на захист територіальної цілісності та суверенітету України та не має жодного відношення до обмеження свободи слова.

Існує велика різниця між свободою слова та відвертою антиукраїнською риторикою. Свобода слова закінчується там, де з'являються ознаки посягання на територіальну цілісність та суверенітет України,

– резюмував Баканов.

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