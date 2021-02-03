Санкції незаконні, це черговий акт цензури, – Козак про припинення мовлення Zik, 112 і Newsone

Володимир Зеленський наклав санкції на соратника Віктора Медведчука – Тараса Козака та його телеканали. Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" назвав обмеження незаконними та прикладом цензури щодо каналів.

Джерело: 24 канал

Тарас Козак та представники його телеканалів вже відреагували на санкції, накладені на них.

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Дії Ради національної безпеки та оборони України щодо телеканалів 112 Україна, NewsOne і ZiK, а також санкції, запроваджені проти мене особисто, є незаконними, і це черговий очевидний акт цензури щодо каналів,

– заявив Козак.

Нардеп з ОПЗЖ назвав дії РНБО "політичною розправою зі сторони Зеленського". Козак здається, що глава держави начебто розлючений через обвал рейтингу своєї політичної сили "Слуга народу".

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