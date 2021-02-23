Санкції оминули яхту Медведчука за 200 мільйонів, – ЗМІ

09:35

РНБО 19 лютого ввела санкції проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Як повідомляють ЗМІ, обмеження не поширились на розкішну яхту Медведчука – одну з найдорожчих у світі. А все тому, що судно зареєстроване на офшорну компанію.