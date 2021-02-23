Санкції оминули яхту Медведчука за 200 мільйонів, – ЗМІ

23 лютого 2021 , 09:35
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Джерело:

Bihus.info

РНБО 19 лютого ввела санкції проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Як повідомляють ЗМІ, обмеження не поширились на розкішну яхту Медведчука – одну з найдорожчих у світі. А все тому, що судно зареєстроване на офшорну компанію.

Про це мовиться у сюжеті журналістів Bihus.info.

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Довжина яхти – понад 92 метри

Як з'ясували журналісти, вартість Royal Romance сягає 200 мільйонів в американській валюті. Яхта – п'ятипалубна і довжина її становить понад 92 метри.

Екіпаж яхти – 22 людини

Похвалитись судно може і басейном – 12 на 4 метри. Відпочивати на яхті можуть 14 гостей, яких обслуговуватимуть одразу 22 члени екіпажу.

Цікаво! Як повідомляли розслідувачі Bihus.info ще у червні 2020 року, яхта зареєстрована на офшорну компанію Fregata Marine Ltd. Вона зареєстрована на Маршалових островах, а бенефіціаром її була Оксана Марченко.

Дивіться сюжет Bihus.info:

Санкції проти Медведчука та Марченко: коротко