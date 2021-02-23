Санкції оминули яхту Медведчука за 200 мільйонів, – ЗМІ
РНБО 19 лютого ввела санкції проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Як повідомляють ЗМІ, обмеження не поширились на розкішну яхту Медведчука – одну з найдорожчих у світі. А все тому, що судно зареєстроване на офшорну компанію.
Джерело:Bihus.info
Про це мовиться у сюжеті журналістів Bihus.info.
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Довжина яхти – понад 92 метри
Як з'ясували журналісти, вартість Royal Romance сягає 200 мільйонів в американській валюті. Яхта – п'ятипалубна і довжина її становить понад 92 метри.
Екіпаж яхти – 22 людини
Похвалитись судно може і басейном – 12 на 4 метри. Відпочивати на яхті можуть 14 гостей, яких обслуговуватимуть одразу 22 члени екіпажу.
Дивіться сюжет Bihus.info:
Санкції проти Медведчука та Марченко: коротко
- РНБО ввела санкції проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, а також його дружини Оксани Марченко 19 лютого.
- Справа порушена щодо фінансування тероризму.
- Обмеження наклали на десятки компаній, на майно та літаки.
- У ОПЗЖ назвали санкції "знищенням української демократії", а також захотіли оголосити президенту Володимиру Зеленському імпічмент.
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