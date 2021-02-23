РНБО 19 лютого ввела санкції проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко. Як повідомляють ЗМІ, обмеження не поширились на розкішну яхту Медведчука – одну з найдорожчих у світі. А все тому, що судно зареєстроване на офшорну компанію.

Про це мовиться у сюжеті журналістів Bihus.info. До теми Політичне небуття для Медведчука: довіра Путіна до кума може похитнутися Довжина яхти – понад 92 метри Як з'ясували журналісти, вартість Royal Romance сягає 200 мільйонів в американській валюті. Яхта – п'ятипалубна і довжина її становить понад 92 метри. Екіпаж яхти – 22 людини Похвалитись судно може і басейном – 12 на 4 метри. Відпочивати на яхті можуть 14 гостей, яких обслуговуватимуть одразу 22 члени екіпажу. Цікаво! Як повідомляли розслідувачі Bihus.info ще у червні 2020 року, яхта зареєстрована на офшорну компанію Fregata Marine Ltd. Вона зареєстрована на Маршалових островах, а бенефіціаром її була Оксана Марченко. Дивіться сюжет Bihus.info: Санкції проти Медведчука та Марченко: коротко РНБО ввела санкції проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука, а також його дружини Оксани Марченко 19 лютого.

Справа порушена щодо фінансування тероризму.

Обмеження наклали на десятки компаній, на майно та літаки.

У ОПЗЖ назвали санкції "знищенням української демократії", а також захотіли оголосити президенту Володимиру Зеленському імпічмент.