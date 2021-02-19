Санкції на Марченко наклали через завод, що постачає на окуповані території нафту, – ЗМІ

РНБО накала санкції на 8 осіб, серед яких Оксана Марченко та Наталія Лавренюк. Потрапили вони до санкційного списку через те, що є власницями нафтопереробного заводу у Ростовській області.

Наталя Лавренюк – це цивільна дружина Тараса Козака, проти якого санкції ввели на попередньому засіданні РНБО. Вони входять до близького оточення Віктора Медведчука.

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Санкції через завод у Ростовській області

За інформацією джерел в РНБО, санкції проти Марченко і Лавренюк ввели через те, що вони є власницями Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області.

Так, Марченко володіє 75% заводу, а Лавренюк – 25%. Інформація про те, що цим нафтопереробним заводом володіє Марченко, наявна і в декларації Віктора Медведчука.



Інформація про Новошахтинський завод у декларації Медведчука / Скриншот

Цей завод, за інформацією журналістів, забезпечує нафтопродуктами окуповані території.

Ще кілька років тому журналісти програми "Схеми" оприлюднили розслідування "Нафта для куми Путіна", в якому повідомили про факти причетності Марченко до освоєння нафтових родовищ в Росії. Зокрема, компанія, яка належить дружині Медведчука, виграла конкурс на освоєння одного з трьох найбільших нафтових родовищ Ханти-Мансійського автономного округу Росії.

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