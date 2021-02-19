Санкції на Марченко наклали через завод, що постачає на окуповані території нафту, – ЗМІ
РНБО накала санкції на 8 осіб, серед яких Оксана Марченко та Наталія Лавренюк. Потрапили вони до санкційного списку через те, що є власницями нафтопереробного заводу у Ростовській області.
Джерело:ZN.ua
Наталя Лавренюк – це цивільна дружина Тараса Козака, проти якого санкції ввели на попередньому засіданні РНБО. Вони входять до близького оточення Віктора Медведчука.
Новина дня Проти Медведчука та Марченко вводять санкції, – РНБО
Санкції через завод у Ростовській області
За інформацією джерел в РНБО, санкції проти Марченко і Лавренюк ввели через те, що вони є власницями Новошахтинського нафтопереробного заводу в Ростовській області.
Так, Марченко володіє 75% заводу, а Лавренюк – 25%. Інформація про те, що цим нафтопереробним заводом володіє Марченко, наявна і в декларації Віктора Медведчука.
Інформація про Новошахтинський завод у декларації Медведчука / Скриншот
Цей завод, за інформацією журналістів, забезпечує нафтопродуктами окуповані території.
Ще кілька років тому журналісти програми "Схеми" оприлюднили розслідування "Нафта для куми Путіна", в якому повідомили про факти причетності Марченко до освоєння нафтових родовищ в Росії. Зокрема, компанія, яка належить дружині Медведчука, виграла конкурс на освоєння одного з трьох найбільших нафтових родовищ Ханти-Мансійського автономного округу Росії.
Санкції проти Медведчука і Марченко: головне
- Ухвалили рішення про накладання санкцій на засіданні РНБО 19 лютого.
- До санкційного списку потрапили 19 компаній і 8 осіб, серед яких громадяни Росії і України.
- Діятимуть санкції впродовж трьох років.
- Під санкції потрапили 5 літаків, якими з Києва літали до Москви. Серед юридичних осіб обклали санкціями компанії, що обслуговували ці польоти.
- За рішенням РНБО Україні повернуть частину нафтопроводу "Самара – Західний напрямок". У 2017 році її присвоїло оточення Віктора Медведчука.
- Щодо частини телеканалу 1+1, якою володіє Марченко, то на неї накладатимуть арешт. Її не зможуть продати, переписати чи википути.
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