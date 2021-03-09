Санкції США проти олігарха Ігора Коломойського – це певне попередження перед більш потужними заходами. Перший такий крок – замороження деяких його активів.

Про це у ефірі програми "Між іншим" сказав народний депутат з партії "Голос" Ярослав Юрчишин. Він також додав, що санкції – це не судова процедура, а запобіжний захід.

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За його словами, до уряду "не завжди з першого разу доходить", адже спершу були санкції проти одіозного нардепа Олександра Дубінського. Штати тоді дуже чітко визнали, фактично, одного з представників Коломойського – російським агентом.

Санкції – це сигнал не для пана Коломойського, а скоріше – українській владі. Зараз Штати надсилають ще один сигнал,

– сказав Юрчишин.

Він пояснив, що це означає те, що не можна оголошувати хрестовий похід на олігархів і водночас мати з ними дуже тісні стосунки. Тож нардеп назвав такі заходи Америки "символічним кроком для Офісу Президента".

Попри це, США показують готовність співпрацювати з Україною і заплющують очі на деякі недотримання домовленостей, але не будуть мовчати про те, що уряд толерує корупцію.

Санкції проти Ігоря Коломойського: головне

США застосували санкції проти Коломойського та його сім'ї, заборонивши їм в'їзд до Штатів. Підставою для цього стала діяльність олігарха на посаді глави Дніпропетровської області у 2014 – 2015 роках.

Коломойського звинувачують у спробах підірвати демократію та причетність до корупції.

Після цього у Володимира Зеленського наголосили, що потрібно долати систему, в якій домінують олігархи.

Санкції проти Коломойського / Інфографіка 24 каналу