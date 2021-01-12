Президентка Молдови Майя Санду 12 січня здійснила в Україну свій перший закордонний візит після обрання на посаду. Інтереси обох країн багато в чому збігаються. Зокрема, Україна і Молдова разом можуть багато чого зробити для врегулювання конфлікту в Придністров'ї.

Адже перший конфлікт на території колишнього СРСР розпочався і був організований Росією саме в цьому регіоні. Багато з тих технологій, які Росія використовує на Донбасі проти України, були застосовані там. Про це в ефірі 24 каналу розповів заступник директора "Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння" з міжнародних питань Михайло Самусь.

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Відтак налагодження стратегічних контактів між президентами обох країн є надзвичайно важливими і в цьому контексті.

Він також зауважив, що важливим є контекст боротьби з контрабандою. Зокрема, на Придністровській ділянці кордону.

Лише разом 2 країни можуть ефективно боротися з цим злом, яке заважає економічному розвитку регіонів і для України, і для Молдови,

– відзначив експерт.

За його словами, Росія завжди вважала Молдову "Калінінградом південно-східної Європи", де можна створити анклав, в якому вона зможе реалізовувати свої деструктивні інтереси проти НАТО та ЄС.

Він зазначив, що саме під час правління колишнього президента Молдови Ігоря Додона Росії це фактично вдавалося. Тож перемога Майї Санду змінює геополітичний розклад і для Росії.

Росії дуже важко нарощувати сили в Придністров'ї, – Самусь

На думку Михайла Самуся, нарощувати сили Росії у Придністров'ї – дуже важко. Якщо подивитися на карту, то цей регіон затиснутий між Молдовою і Україною. Якраз тісна співпраця і спільне розуміння щодо того, що робити з Придністров'ям може створити великі проблеми для Росії.

Він наголосив, що Росія завжди намагалася створити проблеми між Україною та Молдовою, аби реалізовувати свої інтереси.

Чим більш ефективною буде наша співпраця з Молдовою і Румунією, тим складніше Росії буде реалізовувати свої інтереси, зокрема, і з точки зору військової присутності,

– пояснив експерт.

Втім він звернув увагу на одну проблему. На цей час Майя Санду не має таких повноважень у Молдові, як Володимир Зеленський в Україні. Адже система влади там дещо інша, Молдова – парламентська республіка. І для Маї Санду зараз є надзвичайно важливим перезавантажити парламент, який досі перебуває під контролем соціалістів.

"Тобто, партії Додона. І в цьому дійсно є проблема з точки зору реалізації тих планів, які були озвучені під час зустрічі президентів Молдови і України", – підсумував Михайло Самусь.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський і Президентка Республіки Молдова Майя Санду зустрілися у Києві 12 січня. Офіційна церемонія відбулася на площі перед Маріїнським палацом.Вони обговорили низку важливих питань. Зокрема, домовились про створення президентської ради. У її межах сторони формуватимуть стратегію двосторонніх відносин.

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