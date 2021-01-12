Санду розпочала свою промову українською мовою: відео
Майя Санду перебуває з офіційним візитом у Києві. На церемонії підписання молдовсько-українських договорів вона розпочала свою промову українською мовою. Зокрема, глава Молдови заявила, що рада бути в Києві.
Президентка Молдови заговорила українською
Санду перед початком своєї промови українською мовою привіталася з Володимиром Зеленський та всіма українцями, повідомляє 24 канал.
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Шановний пане президенте, шановні пані та панове, шановні друзі, мені дуже приємно перебувати сьогодні (12 січня – 24 канал) у Києві з першим офіційним візитом як президентки Молдови,
– сказала Санду.
Вона також подякувала главі України за запрошення та заявила, що рада відновити діалог України та Молдови. За словами Санду, українським президентом вона домовилася перевести стратегічне партнерство країн на новий рівень.
Крім того, при зустрічі зі Зеленським президентка Молдови використала патріотичне вітання – "Слава Україні".
Майя Санду звернулася до українців та Володимира Зеленського українською: відео
Про що говорили Санду і Зеленський
- Під час зустрічі глави обох держав вирішили утворити Президентську раду – новий постійно діючий формат діалогу та механізм координації й моніторингу реалізації актуальних завдань співпраці.
- Лідери країн обговорили ситуацію у Придністровському регіоні Молдови.
- Зеленський висловив подяку сусідній країні за підтримку територіальної цілісності України.
- Більше про домовленості президентів читайте за посиланням.
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