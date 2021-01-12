Майя Санду перебуває з офіційним візитом у Києві. На церемонії підписання молдовсько-українських договорів вона розпочала свою промову українською мовою. Зокрема, глава Молдови заявила, що рада бути в Києві.

Президентка Молдови заговорила українською

Санду перед початком своєї промови українською мовою привіталася з Володимиром Зеленський та всіма українцями, повідомляє 24 канал.

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Шановний пане президенте, шановні пані та панове, шановні друзі, мені дуже приємно перебувати сьогодні (12 січня – 24 канал) у Києві з першим офіційним візитом як президентки Молдови,

– сказала Санду.

Вона також подякувала главі України за запрошення та заявила, що рада відновити діалог України та Молдови. За словами Санду, українським президентом вона домовилася перевести стратегічне партнерство країн на новий рівень.

Крім того, при зустрічі зі Зеленським президентка Молдови використала патріотичне вітання – "Слава Україні".

Цікаво, що під час своєї інавгурації 24 грудня Санду вже говорила українською мовою. Зокрема, про те, що буде голосом людей і вимагатиме від відповідальних державних установ вирішувати проблеми громадян.

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