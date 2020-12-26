У Сан-Франциско з'явився загадковий моноліт з імбирних пряників: фото
У парку Corona Heights в американському місті Сан-Франциско на католицьке Різдво з'явився моноліт з імбирних пряників. Такі металеві об'єкти раніше встановлювали у різних куточках світу.
Хто його встановив, наразі не відомо. Про це повідомили на сайті BBC.
Цікаво Батько сучасного фастфуду: у Помпеях розкопали стародавній трактир – захопливі фото
Досконалий акт непокори
Місцеві жителі в захопленні від загадкового об'єкта. Джош Аккерман, який опублікував у Twitter фотографії нового моноліта, вирушивши на пробіжку різдвяним ранком і виявив його.
У якомусь сенсі я відчував, що моноліт з пряників повністю показує химерність цього міста, і я подумав, що він прекрасно демонструє причини, через які я люблю Сан-Франциско,
– поділився Аккерман.
Джош Аккерман виявив моноліт / Колаж 24 каналу
Багато жителів міста називають моноліт досконалим актом непокори Сан-Франциско.
Реакція влади
Місцева влада уже заявила, що об'єкт залишиться на своєму місці, поки печиво не розсипеться. Про це сказав генеральний менеджер міського департаменту відпочинку і парків Філ Гінзбург.
Загадковий моноліт із пряників / Фото Джоша Аккермана
Невідомий моноліт: що відомо
- Вперше невідому металеву конструкцію у формі обеліска висотою приблизно 3,6 метра знайшли в пустелі штату Юта під час планового польоту гелікоптера, який здійснювали для моніторингу популяції диких баранів у регіоні.
- Через 9 днів моноліт загадково зникнув, а пізніше його виявили на вершині гори у Каліфорнії. У день зникнення також стало відомо про знайдений схожий моноліт у Румунії.
- Конструкцію знайшли на пагорбі поблизу міста П'ятра-Нямц, що на північному сході країни. Між знайденими обелісками знайшли невелику різницю у висоті та поверхні об'єкту — якщо у США він мав гладенькі стінки, то у Румунії був ніби помальований колами.
- Згодом американська артгрупа The Most Famous Artist заявила, що стоїть за створенням та розміщенням загадкових монолітів у США. Доказів цього небагато (крім заяв самих художників), однак усім охочим вже пропонують придбати свій моноліт за 45 тисяч.
Поділитися новиною