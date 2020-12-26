У парку Corona Heights в американському місті Сан-Франциско на католицьке Різдво з'явився моноліт з імбирних пряників. Такі металеві об'єкти раніше встановлювали у різних куточках світу.

Хто його встановив, наразі не відомо. Про це повідомили на сайті BBC.

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Досконалий акт непокори

Місцеві жителі в захопленні від загадкового об'єкта. Джош Аккерман, який опублікував у Twitter фотографії нового моноліта, вирушивши на пробіжку різдвяним ранком і виявив його.

У якомусь сенсі я відчував, що моноліт з пряників повністю показує химерність цього міста, і я подумав, що він прекрасно демонструє причини, через які я люблю Сан-Франциско,

– поділився Аккерман.



Джош Аккерман виявив моноліт / Колаж 24 каналу

Багато жителів міста називають моноліт досконалим актом непокори Сан-Франциско.

Нагадаємо! Перший металевий стовп виявили у пустелі в американському штаті Юта в листопаді, а через тиждень він зник. Як і його попередник з Юти, моноліт з імбирних пряників тристоронній.

Реакція влади

Місцева влада уже заявила, що об'єкт залишиться на своєму місці, поки печиво не розсипеться. Про це сказав генеральний менеджер міського департаменту відпочинку і парків Філ Гінзбург.



Загадковий моноліт із пряників / Фото Джоша Аккермана

Невідомий моноліт: що відомо