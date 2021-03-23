На самоті можна не вдягати: у МОЗ уточнили вимогу щодо носіння масок у червоній зоні

Джерело:BBC
Кабмін 23 березня зобов'язав людей носити маски на вулицях у червоній зоні. Однак ця вимога стосується тих випадків, коли соціальної дистанції неможливо дотриматись.
Відтак, якщо людина гуляє у парку на самоті, маску можна не вдягати. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я.
До теми У червоних зонах Кабмін заборонив виходити на вулиці без масок
Заступник директора департаменту комунікацій МВС Ярослав Тракало розповів, що правоохоронці роз'яснюватимуть людям правила та проситимуть одягнути маску, повідомляє "Сьогодні". При відмові людину чекатиме штраф.
Якщо протокол виноситься на місці, то 170 гривень штраф. А якщо постанова, то 17 тисяч гривень,
– зауважив чиновник.
За словами Тракала, постанову виносять, коли порушення зафіксували в громадському транспорті або державній установі.