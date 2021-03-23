Кабмін 23 березня зобов'язав людей носити маски на вулицях у червоній зоні. Однак ця вимога стосується тих випадків, коли соціальної дистанції неможливо дотриматись.

Відтак, якщо людина гуляє у парку на самоті, маску можна не вдягати. Про це заявили у Міністерстві охорони здоров'я.

До теми У червоних зонах Кабмін заборонив виходити на вулиці без масок

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