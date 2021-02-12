Самогубство дружини ексдепутата на Миколаївщині: чиновника судитимуть

Дружина депутата Миколаївської облради Ігоря Івануна, Крістіна, влітку 2020 року вистрілила собі в голову. Тепер її чоловіка судитимуть за недбале зберігання вогнепальної зброї.

Що встановили правоохоронці

Під час розслідування поліцейські з'ясували, що Івануна грубо порушив правила й умови зберігання зброї та бойових припасів.

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Згідно з інструкцією, зброя та бойові припаси до неї мають зберігатися у металевих шафах чи сейфах. При цьому вона повинна бути у розрядженому стані. Однак Івануна залишив свій пістолет "Форт 12 РМ" в автомобілі, чим зумовив вільний доступ до нього.

Слідчі 29 грудня повідомили 34-річному чоловікові про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за статтею про недбале зберігання вогнепальної зброї та бойових припасів, що спричинило загибель людини,

– розповіли у Нацполіції.

11 лютого слідчі завершивши розслідування та скерували до суду обвинувальний акт щодо Івануна.

Що загрожує колишньому депутату

Обмеження волі на строк до 3 років;

ув'язнення на строк до 3 років.

Самогубство Крістіни Івануни: головне

►Зранку 29 червня 2020 року дружина чиновника вистрелила собі у голову з травматичного пістолета.

►33-річна Крістіна померла на місці події. До речі, сам Івануна у той час також перебував у приміщенні.

фігурантом кількох скандалів. За даними видання Kurkul , у 2018 році фермер

політик погрожував забрати його землі та урожай.

Ігор Івануна єи звинуватили депутата у рейдерському захопленні землі та підробці документів. Керівник фермерського господарства "Волошка" Євген Гаршин переконує, що