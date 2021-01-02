Міжнародний саміт лідерів держав-партнерів на підтримку Кримської платформи пройде влітку 2021 року. Раніше планувалося, що захід відбудеться у травні цього ж року в Києві.

Акцент на змістовній роботі

Торік питання Криму повернули в міжнародний порядок денний. Це означає, що у 2021 році Україна має зробити акцент на змістовній роботі. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України та дипломатичний радник глави держави Ігор Жовква у статті "Дзеркала тижня".

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Важливими стануть результати саміту лідерів держав-партнерів на підтримку міжнародного формату Кримської платформи, який готуємося провести в Україні влітку 2021 року,

– зазначив він.

Зверніть увагу! Концепцію Кримської платформи представив в ООН президент Зеленський 23 вересня 2020 року. Він також запропонував міжнародним партнерам долучитися до цієї ініціативи, щоб об'єднати зусилля для деокупації Криму. Свою готовність приєднатися до платформи Євросоюз підтвердив 6 жовтня під час саміту Україна – ЄС.

Що відомо про Кримську платформу

Кримська платформа має стати новим форматом для підвищення ефективності та координації дій міжнародної спільноти з деокупації Криму, а також захисту прав та інтересів кримчан.

Очікується, що міжнародна інституція буде працювати на кількох рівнях:

на вищому політичному рівні, до якого приєднаються керівники іноземних держав;

на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони;

на міжпарламентському рівні;

на рівні експертів.

Важливо! У березні 2014 року Росія окупувала Крим. Верховна Рада України оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя. Півострів визнали незаконно окупованим низка міжнародних організацій та провідні країни світу, серед яких Євросоюз та США. Натомість Росія апелює до "відновлення історичної справедливості".