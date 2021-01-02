Кримська платформа: саміт світових лідерів перенесли на літо
Міжнародний саміт лідерів держав-партнерів на підтримку Кримської платформи пройде влітку 2021 року. Раніше планувалося, що захід відбудеться у травні цього ж року в Києві.
Акцент на змістовній роботі
Торік питання Криму повернули в міжнародний порядок денний. Це означає, що у 2021 році Україна має зробити акцент на змістовній роботі. Про це заявив заступник керівника Офісу Президента України та дипломатичний радник глави держави Ігор Жовква у статті "Дзеркала тижня".
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Важливими стануть результати саміту лідерів держав-партнерів на підтримку міжнародного формату Кримської платформи, який готуємося провести в Україні влітку 2021 року,
– зазначив він.
Що відомо про Кримську платформу
Кримська платформа має стати новим форматом для підвищення ефективності та координації дій міжнародної спільноти з деокупації Криму, а також захисту прав та інтересів кримчан.
Очікується, що міжнародна інституція буде працювати на кількох рівнях:
- на вищому політичному рівні, до якого приєднаються керівники іноземних держав;
- на рівні міністрів закордонних справ і міністрів оборони;
- на міжпарламентському рівні;
- на рівні експертів.
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