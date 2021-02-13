Самі винні: яку умову не виконує Україна на шляху до НАТО та ЄС

Україні відкритий шлях в НАТО та ЄС, проте країна досі не долучилися до цих спільнот. З часу підписання угоди про асоціацію з Євросоюзом минуло вже 6 років, водночас пройшла й перша ейфорія безвізу.

Джерело: "Думки мої тихі" на 24 каналі

Європа також не робить жодних рухів назустріч Україні. Тож до членства в ЄС наразі так само далекі, як і 6 років тому.

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Проте чи вправі ми звинувачувати Європу, що вона, мовляв, не робить нам рухів назустріч – ні. Нещодавно Володимир Зеленський питав Джо Байдена про те, чому Україна досі не в НАТО.

Схоже питання: "Чому Україна досі не в ЄС?", міг би він поставити і Ангелі Меркель чи Еммануелю Макрону. Однак відповідь ані Зеленському, ані Порошенку, ані будь-кому іншому – точно б не сподобалася.

Хто насправді винен в тому, що Україна – не в НАТО та ЄС

Ми досі не в НАТО і в Європейському Союзі, бо самі в тому винні – ми туди навіть не намагаємося потрапити. Тобто ми лише декларуємо нестримне бажання, але насправді нічого для цього не робимо.

Дехто скаже, що Україну не беруть в НАТО через війну з Росією, мовляв, Альянсу не потрібна держава, яка принесе із собою додатковий клопіт. А хтось зазначить, що в ЄС нас не беруть, тому що ми дуже бідна країна і європейській спільноті не потрібна у своєму складі держава, яку доведеться власним коштом витягувати зі злиднів.

Проте це все неправда, бо НАТО приймало до себе й країни з більш проблемними сусідами й серйознішими територіальними конфліктами, аніж їх має Україна.

Європейський Союз приймав до себе й витягав зі злиднів навіть бідніші за Україну держави. Ну, може не бідніші, але такі, в кого довелося "вливати" мільярди євро допомоги. Тобто ЄС та НАТО готові приймати до себе і проблемні країни, бо для того вони й були створені – щоб разом долати проблеми.

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Що передбачають інституції НАТО та ЄС

НАТО та ЄС – це не ті інституції, які були створені заради отримання прибутків і це не так званий закритий клуб багатіїв, куди приймають лише заможних, це спільноти країн, об'єднаних спільними цінностями та метою.



НАТО та Євросоюз об'єднаних спільними цінностями / Фото пресслужби NATO

Якби Україна дійсно продемонструвала готовність розділяти відповідні цінності й інтереси, то ми б вже давно були членами Альянсу та ЄС і нам би радо допомогли підтягнутися до відповідних стандартів.

Які умови не виконує Україна

Цього досі не сталося тому, що ми самі винні в тому, що з року в рік не виконуємо єдину умову, яку нам поставив цивілізований світ та від виконання якої і залежить – чи прийме він нас, чи відмежовуватиметься й триматиме нас якомога далі.

Від нас лише вимагали стати цивілізованішими: реформувати державу й гілки влади, щоб унеможливити в них корупцію. От це і є та єдина вимога, яку нам з року в рік і європейці, і американці проголошують.

Десятки років від нас вимагають здолати корупцію – і якби ми 20 років тому взялися корупцію по-справжньому викорінювати, то наразі були б в НАТО та ЄС вже 10 чи 15 років.

Проте ми навіть не намагаємося виконати ту вимогу. Янукович відмовився підписувати асоціацію з ЄС, а натомість спробував розвернути Україну в бік Росії – адже Москва не вимагала від нього боротися з корупцією, а от Європа вимагала – але як би міг Янукович боротися сам із собою.



Янукович спробував розвернути Україну в бік Росії / Фото AFP

Таку ж вимогу потому оголошували Порошенку американці та європейці. Відповідь щодо того, чи подолав він державну корупцію в судовій, законодавчій та виконавчій гілках влади – усім відома. Саме тому той "аванс", виданий Україні у вигляді безвізу, так і залишився єдиним досягненням Петра Порошенка на шляху до Європейського Союзу.

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Для Зеленського у Європейського Союзу й таких авансів вже не має – тому прем'єр Шмигаль з Брюсселю й повернувся ні з чим, адже там від Європи не було жодних кроків назустріч. А це лише тому, що перший крок має зробити Україна – здолавши корупцію, цього від нас чекають вже десятки років.