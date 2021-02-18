Садовий розповів, за що вдячний Зеленському і склав свій рейтинг президентів

Джерело:НВ
Мер Львова Андрій Садовий каже, що за час президентства Зеленського на нього ніхто ні разу не тиснув. Водночас зазначає, що чекав активніших і професійніших дій від його уряду.
Оскільки Садовий працював з усіма президентами України, включно із Леонідом Кравчуком, має свої суб'єктивні підсумки щодо діяльності кожного з них. Розповідає: має за що бути вдячним Зеленському.
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За той час, поки він (Зеленський – 24 канал) президент, ніхто на мене не тиснув, не створював мені штучних проблем. За це я йому вдячний,
– цитує Садового "НВ".
У цей же час Садовий зізнався, що очікував більшої компетенції уряду та активніших дій у відстоюванні українських інтересів.
Мер Львова позитивно оцінив блокування трьох каналів ZIK, 112 і NewsOne Тараса Козака, соратника Медведчука. Однак, на цьому не варто спинятися, вважає Садовий.
Те, що Зеленський прийняв рішення закрити канали Медведчука, – браво! Але він повинен йти далі,
– відзначив Садовий.
Щодо подальших дій Садовий нагадав про свій попередній, колись вже запропонований, варіант: наприклад, обміняти проросійського політика на полонених.
На прохання журналістів Садовий склав свій рейтинг президентів. Він наголосив: це суб'єктивна думка.
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Щодо Володимира Зеленського відзначив: його ще рано оцінювати.