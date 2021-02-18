Він вирішив, що можна нас нагинати, – Садовий про відносини з Порошенком

Мер Львова Андрій Садовий розповів, що найскладніші дні його роботи припали на президентство Порошенка. Сталося так зокрема через те, що на "Самопоміч" у Раді намагалися тиснути.

Садовий каже, що це якраз і був час, коли він відчув персональний тиск із боку глави держави.

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Самопоміч не хотіла голосувати за ті чи інші рішення в парламенті. Наприклад, не голосували за судову реформу. Петро Олексійович вирішив, що можна нас нагинати. Був конфлікт,

– зізнався Садовий.

Цей супротив надалі переріс у сміттєву блокаду Львова, підсумовує Садовий. "Нам не давали можливості вивозити його на інші полігони України. Перед цим підпалили полігон у Львові і заблокували його роботу".

На запитання журналіста, чи надходили пропозиції із вирішення цієї проблеми, Садовий розповів, що так. Йдеться про те, що блокаду могли зняти, якби фракція "Самопомочі" проголосувала за необхідні владі законопроєкти.

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