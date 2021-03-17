Підіграє електорату, – політолог розповів, що означають рішучі кроки Зеленського

Останнім часом Президент України Володимир Зеленський здійснює рішучі кроки. Зокрема, бореться з Віктором Медведчуком та його оточенням, намагається розібратися із питанням Харківських угод та навести лад із олігархами.

Таким способом Зеленський виконує для себе електоральну функцію. Таку думку в ефірі висловив політолог Олег Саакян.

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Що означають рішучі кроки Зеленського

За його словам, рейтинги очільника Україна зменшувались. Тому його кроки стали одним зі способів:

маргіналізувати своїх опонентів на проросійському таборі, забравши телеканали;

підіграти патріотичному електорату;

продемонструвати свою силу, щоб сподобається майбутнім виборцям, значна частина з яких можуть бути потенціалом до нарощення рейтингу Зеленського.

Зеленський вже зараз задумується над другим терміном і шукає, що може стати основними точками опори для його образу як президента на другий термін,

– зазначив Саакян.

Зокрема мовиться про Велике будівництво, націоналізацію підприємств – тобто певні елементи, які можуть сформувати йому повноцінний образ.

Політолог розповів, що означають рішучі кроки Зеленського: відео

Меседж для західних партнерів

Також, як зауважив Саакян, це меседж для західних партнерів, що Україна – послідовна: вона бореться з російським впливом.

Хтось з його оточення підказав, що цей крок може бути гарно розціненим в Білому домі,

– сказав експерт.

"Мені здається, що трішки загралися. Адже ця телефонна розмова (яка відбудеться, або ні) сама по собі є незначущою", – зауважив Саакян. Водночас в Україні їй надають великого значення:

влада очікує, що це буде їхня перемога;

опозиція вважає, що оскільки розмови не було, то це начебто це фактично поразка Зеленського.

Політолог зазначив, що зараз для Зеленського важливо зробити все для того, аби довести, що він не сам на сам з Путіним, а має підтримку, зокрема від США.

Допомога від США для України

Очікувати допомоги від Америки, як відзначив Саакян, Україна може десь після весни – влітку. Він додав: "Ми ідемо в пакеті з російським кейсом, тому деякі речі не залежатимуть від нас".