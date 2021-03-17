Підіграє електорату, – політолог розповів, що означають рішучі кроки Зеленського

Джерело:24 канал
Останнім часом Президент України Володимир Зеленський здійснює рішучі кроки. Зокрема, бореться з Віктором Медведчуком та його оточенням, намагається розібратися із питанням Харківських угод та навести лад із олігархами.
Таким способом Зеленський виконує для себе електоральну функцію. Таку думку в ефірі висловив політолог Олег Саакян.
До теми Думають заздалегідь: команда Зеленського вже заговорила про 2 президентський термін
За його словам, рейтинги очільника Україна зменшувались. Тому його кроки стали одним зі способів:
Зеленський вже зараз задумується над другим терміном і шукає, що може стати основними точками опори для його образу як президента на другий термін,
– зазначив Саакян.
Зокрема мовиться про Велике будівництво, націоналізацію підприємств – тобто певні елементи, які можуть сформувати йому повноцінний образ.
Політолог розповів, що означають рішучі кроки Зеленського: відео
Також, як зауважив Саакян, це меседж для західних партнерів, що Україна – послідовна: вона бореться з російським впливом.
Хтось з його оточення підказав, що цей крок може бути гарно розціненим в Білому домі,
– сказав експерт.
"Мені здається, що трішки загралися. Адже ця телефонна розмова (яка відбудеться, або ні) сама по собі є незначущою", – зауважив Саакян. Водночас в Україні їй надають великого значення:
Політолог зазначив, що зараз для Зеленського важливо зробити все для того, аби довести, що він не сам на сам з Путіним, а має підтримку, зокрема від США.
Очікувати допомоги від Америки, як відзначив Саакян, Україна може десь після весни – влітку. Він додав: "Ми ідемо в пакеті з російським кейсом, тому деякі речі не залежатимуть від нас".