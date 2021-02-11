Партія "Слуга народу" висунула українського спортсмена та актора Василя Вірастюка кандидатом у народні депутати Франківщини. Причина у тому, що на цьому окрузі з'явилися інші яскраві кандидати.

Політолог Олег Саакян вважає, що на тому окрузі нас очікує "електоральна епічна битва". Все через те, що інші претенденти – відомі.

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"Тож "слуги" вирішила також не пасти задніх. Вірастюк буде, скоріше, єдиним можливим виходом з тих інструментів і "карт", які були на руках "Слузі народу", – зазначив Саакян.

Шанси Вірастюка

Їхня попередня кандидатка Надія Левконович, за словами політолога, програє по рейтингах основним опонентам. Він додав, що поки незрозуміло, чи ця "ставка" виграє. Все залежить від того, наскільки активно інші кандидати будуть вести кампанію.

Все-таки, Вірастюк не є, скажімо, "парашутистом" на цій території – це його рідні землі. Тож там є і його персональна впізнаваність та перевага у чоловічому та жіночому електораті,

– сказав Саакян.

Він наголосив, що більше шансів перемогти у того, хто буде присутній в окрузі та реально вестиме свою кампанію. "Великі бренди" на місцевому рівні працюють не так ефективні, як "партійні машини"

Інші кандидати

Разом з Вірастюком за місце під куполом у сесійній залі змагатимуться екснардеп Олександр Шевченко;

один із лідерів "Свободи" Руслан Кошулинський;

волонтерка Маруся Звіробій від "Європейської солідарності";

самовисуванець Михайло Ноняк, колишній заступник міністра доходів та зборів – лише він є офіційно зареєстрованим кандидатом, решта документи ще не подали.

Довідка. Довибори в одномандатному виборчому окрузі №87 на Івано-Франківщині відбудуться 28 березня, оскільки колишній нардеп "Слуги народу" від цього округу став міським головою міста Надвірна.