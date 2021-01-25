У Саакашвілі виступили проти законопроєкту щодо порятунку Татарова

Офіс простих рішень та результатів, засновником якого є Міхеїл Саакашвілі, засудив законопроєкт щодо порятунку Олега Татарова. Там зазначили, що він знищить інституційні спроможності НАБУ.

Джерело: фейсбук Офісу простих рішень та результатів

Новий законопроєкт рятує заступника голови Офісу Президента Олега Татарова від відповідальності за підозрою у причетності до корупції.

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Що заявили у Саакашвілі

НАБУ спеціалізується виключно на корупційних злочинах, вчинених топпосадовцями, а також коли державі завдано значних збитків. Законодавство забороняє доручати справи, підслідні НАБУ, іншим органам,

– наголосили в Офісі простих рішень та результатів.

Там додали, що це забезпечує незалежність роботи Національного антикорупційного бюро та запобігає втручанню у його розслідування.

Новим законопроєктом, за даними відомства Саакашвілі, хочуть зруйнувати спроможність НАБУ якісно та неупереджено розслідувати злочини.

Що відомо про законопроєкт для порятунку Татарова

Текст законопроєкту оприлюднив Центр протидії корупції.

Згідно з ним, генпрокурор може втручатися у розслідування справ НАБУ, а діяльність Антикорупційного суду взагалі обмежать.

Так, У НАБУ можуть забрати право розслідувати справи про корупцію топпосадовців. Це означає, що Бюро займатиметься побутовою корупцією.

справи про корупцію топпосадовців. Це означає, що Бюро займатиметься побутовою корупцією. Крім того, САП позбавлять можливості прямої співпраці з іноземними правоохоронними органами.

Сам Татаров каже, що ніякий законопроєкт про його порятунок не готують.

Татарова підозрюють у причетності до корупційної справи щодо розкрадання квартир Нацгвардії. Перед тим, як посадовцю мали обрати запобіжний захід, Офіс генпрокурора передав справу Татарова до СБУ. У НАБУ назвали такі дії безпрецедентним втручанням у розслідування.