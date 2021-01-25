Офіс простих рішень та результатів, засновником якого є Міхеїл Саакашвілі, засудив законопроєкт щодо порятунку Олега Татарова. Там зазначили, що він знищить інституційні спроможності НАБУ.

Джерело: фейсбук Офісу простих рішень та результатів

Новий законопроєкт рятує заступника голови Офісу Президента Олега Татарова від відповідальності за підозрою у причетності до корупції.

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Що заявили у Саакашвілі

НАБУ спеціалізується виключно на корупційних злочинах, вчинених топпосадовцями, а також коли державі завдано значних збитків. Законодавство забороняє доручати справи, підслідні НАБУ, іншим органам,

– наголосили в Офісі простих рішень та результатів.

Там додали, що це забезпечує незалежність роботи Національного антикорупційного бюро та запобігає втручанню у його розслідування.

Новим законопроєктом, за даними відомства Саакашвілі, хочуть зруйнувати спроможність НАБУ якісно та неупереджено розслідувати злочини.

Зверніть увагу! Татарова підозрюють у причетності до корупційної справи щодо розкрадання квартир Нацгвардії. Перед тим, як посадовцю мали обрати запобіжний захід, Офіс генпрокурора передав справу Татарова до СБУ. У НАБУ назвали такі дії безпрецедентним втручанням у розслідування.

Що відомо про законопроєкт для порятунку Татарова