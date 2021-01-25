У Саакашвілі виступили проти законопроєкту щодо порятунку Татарова
Офіс простих рішень та результатів, засновником якого є Міхеїл Саакашвілі, засудив законопроєкт щодо порятунку Олега Татарова. Там зазначили, що він знищить інституційні спроможності НАБУ.
Джерело: фейсбук Офісу простих рішень та результатів
Новий законопроєкт рятує заступника голови Офісу Президента Олега Татарова від відповідальності за підозрою у причетності до корупції.
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Що заявили у Саакашвілі
НАБУ спеціалізується виключно на корупційних злочинах, вчинених топпосадовцями, а також коли державі завдано значних збитків. Законодавство забороняє доручати справи, підслідні НАБУ, іншим органам,
– наголосили в Офісі простих рішень та результатів.
Там додали, що це забезпечує незалежність роботи Національного антикорупційного бюро та запобігає втручанню у його розслідування.
Новим законопроєктом, за даними відомства Саакашвілі, хочуть зруйнувати спроможність НАБУ якісно та неупереджено розслідувати злочини.
Що відомо про законопроєкт для порятунку Татарова
- Текст законопроєкту оприлюднив Центр протидії корупції.
- Згідно з ним, генпрокурор може втручатися у розслідування справ НАБУ, а діяльність Антикорупційного суду взагалі обмежать.
- Так, У НАБУ можуть забрати право розслідувати справи про корупцію топпосадовців. Це означає, що Бюро займатиметься побутовою корупцією.
- Крім того, САП позбавлять можливості прямої співпраці з іноземними правоохоронними органами.
- Сам Татаров каже, що ніякий законопроєкт про його порятунок не готують.
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