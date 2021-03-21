У Кабміну в руках скальпелі, якими вони колупаються в зубах, – Саакашвілі про корупцію

Джерело:"НВ"
Міхеіл Саакашвілі критикує Кабмін за відсутність управлінських рішень щодо шахрайських схем. Глава Виконавчого комітету Національної ради реформ стверджує, що знає, як їх подолати.
Коли Саакашвілі розповідає про те, як подолати податкове шахрайство, в уряді його лише слухають, але не чують. На цю ситуацію Саакашвілі використав метафору зі скальпелем і хірургами.
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Голова Виконкому Нацради реформ розповідає: ставить діагноз щодо корупційних схем, виім голова митниці, податкової і міністри фінансів просто не вирішують проблем.
Я там просто діагноз ставлю, а у них "скальпелі" в руках, у міністрів. Глава митниці, глава податкової і тим більше міністр фінансів можуть вирішити проблему, а вони цим "скальпелем" колупаються в зубах замість того, щоб терміново "оперувати хворого",
– зазначив Саакашвілі.
Міністр фінансів ,як каже Саакашвілі, підтвердив великі розкрадання з бюджету в Україні. Водночас продовжив стверджувати, що в Україні краща податкова система у світі.