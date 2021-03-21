Коли Саакашвілі розповідає про те, як подолати податкове шахрайство, в уряді його лише слухають, але не чують. На цю ситуацію Саакашвілі використав метафору зі скальпелем і хірургами.

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Діагноз уряду від Саакашвілі

Голова Виконкому Нацради реформ розповідає: ставить діагноз щодо корупційних схем, виім голова митниці, податкової і міністри фінансів просто не вирішують проблем.

Я там просто діагноз ставлю, а у них "скальпелі" в руках, у міністрів. Глава митниці, глава податкової і тим більше міністр фінансів можуть вирішити проблему, а вони цим "скальпелем" колупаються в зубах замість того, щоб терміново "оперувати хворого",

– зазначив Саакашвілі.

Міністр фінансів ,як каже Саакашвілі, підтвердив великі розкрадання з бюджету в Україні. Водночас продовжив стверджувати, що в Україні краща податкова система у світі.

Розкрадання бюджету: що каже Саакашвілі