У Кабміну в руках скальпелі, якими вони колупаються в зубах, – Саакашвілі про корупцію
Міхеіл Саакашвілі критикує Кабмін за відсутність управлінських рішень щодо шахрайських схем. Глава Виконавчого комітету Національної ради реформ стверджує, що знає, як їх подолати.
Джерело:"НВ"
Коли Саакашвілі розповідає про те, як подолати податкове шахрайство, в уряді його лише слухають, але не чують. На цю ситуацію Саакашвілі використав метафору зі скальпелем і хірургами.
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Діагноз уряду від Саакашвілі
Голова Виконкому Нацради реформ розповідає: ставить діагноз щодо корупційних схем, виім голова митниці, податкової і міністри фінансів просто не вирішують проблем.
Я там просто діагноз ставлю, а у них "скальпелі" в руках, у міністрів. Глава митниці, глава податкової і тим більше міністр фінансів можуть вирішити проблему, а вони цим "скальпелем" колупаються в зубах замість того, щоб терміново "оперувати хворого",
– зазначив Саакашвілі.
Міністр фінансів ,як каже Саакашвілі, підтвердив великі розкрадання з бюджету в Україні. Водночас продовжив стверджувати, що в Україні краща податкова система у світі.
Розкрадання бюджету: що каже Саакашвілі
- В Україні на рік з державного бюджету крадуть 37 мільярдів доларів.
- За словами Саакашвілі, ця сума лишається як в кигенях урядовців, так і місцевої влади.
- Проблему не вирішують і кадрові зміни у владі, вважає голова Виконкому Нацради реформ.
- Бюрократичну систему в Україні не реформують, адже з її допомогою функціонують різні корупційні схеми.
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