Міхеїл Саакашвілі вважає, що Петро Порошенко, перебуваючи на посаді п'ятого президента України, втратив історичний шанс реформувати країну.

Глава Виконавчого комітету Нацради реформ впевнений, що Порошенко розумів, що треба змінювати державу, але не зробив цього.

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Він прекрасно все розумів і все зробив з точністю навпаки. Чому? Тому що жадібність фраєра згубила,

– сказав Саакашвілі.

Політик зауважив, що у випадку з п’ятим президентом гроші й амбіції взяли верх над здоровим глуздом.

За його словами, неможливо однією рукою робити гроші, а іншою – державу: "Або ти будуєш державу, або ти робиш гроші. Державу можна зробити в Україні, тільки зруйнувавши схеми".

Проти п'ятого президента України Петра Порошенка можуть відкрити кримінальне провадження . Стосуватиметься воно "труби Медведчука".

Петро Порошенко 9 березня 2021 року мав з'явитися до СБУ на допит через розмову Медведчука та Суркова. Однак п'ятий президент не прийшов до Служби безпеки України.