Жадібність фраєра згубила, – Саакашвілі оцінив політичну діяльність Порошенка
Міхеїл Саакашвілі вважає, що Петро Порошенко, перебуваючи на посаді п'ятого президента України, втратив історичний шанс реформувати країну.
Джерело:НВ
Глава Виконавчого комітету Нацради реформ впевнений, що Порошенко розумів, що треба змінювати державу, але не зробив цього.
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Політик зауважив, що у випадку з п’ятим президентом гроші й амбіції взяли верх над здоровим глуздом.
За його словами, неможливо однією рукою робити гроші, а іншою – державу: "Або ти будуєш державу, або ти робиш гроші. Державу можна зробити в Україні, тільки зруйнувавши схеми".
Петро Порошенко 9 березня 2021 року мав з'явитися до СБУ на допит через розмову Медведчука та Суркова. Однак п'ятий президент не прийшов до Служби безпеки України.
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