Голова Виконавчого комітету реформ Міхеїл Саакашвілі 5 березня приніс до студії програми "Свобода слова Савіка Шустера" справжнісінького щура. Колишній очільник Одеської ОДА каже, що ім'я тваринки – Еліта, а її прізвище – Корупція.

За словами Саакашвілі, багато щурів можна бачити "в парламенті, в уряді різних скликань, в цій студії". Тому жартома він назвав свого улюбленця "чиновником".

До речі Зеленський виключив Саакашвілі з ради щодо містобудування

Докладніше

Тема випуску "Свободи слова" – "Корупція та подвійне громадянство".

Одним з учасників обговорення був Саакашвілі.

Політик приніс щура у клітці. І весь час тварина там і перебувала.

Саакашвілі наголосив, що корупціонерів треба так само як тварин посадити за ґрати.

На жаль, дуже багато бюджетних щурів, які "щурять" бюджет і економіку України, дуже часто можна бачити в парламенті, в уряді різних скликань, у цій студії. Чекаю не дочекаюся того моменту, коли їх теж можна буде посадити в клітку і звільнити українську економіку,

– наголосив Саакашвілі.

Також про подію колишній очільник Одеської ОДА повідомив у твітері. Він зауважив, що на шоу говорили про конкретні схеми, на яких "щорічно у держави щурять понад 37 мільярдів гривень".

Саакашвілі на шоу "Свобода слова Савіка Шустера" приніс щура: дивіться відео

В прямом эфире говорим о конкретных схемах, на которых ежегодно у государства (и из нашего с вами кармана) крысят больше 37 миллиардов гривен! https://t.co/KtoBaAodsi — Mikheil Saakashvili (@SaakashviliM) March 5, 2021

Цікавий момент

На ефірі також був присутнім міністр фінансів Сергій Марченко. Прийшов він до студії з краваткою, на які зображено змію.

Я одягнув цю краватку не випадково. Я не знав, що Міхеїл Саакашвілі принесе щурика. Але, в принципі, змія, як правило, ганяє щурів, їх їсть, а ті її бояться. Це відповідь на те, що ми справді робимо. Треба цінувати ті заслуги, що були торік,

– наголосив посадовець.



Міністр фінасів Марченко та його краватка зі змією / Скриншот 24 каналу

Цікаво Аваков стверджує, що у його конфлікті з Саакашвілі була роль Порошенка



Що відомо про роботу Саакашвілі в Україні / Інфографіка 24 каналу