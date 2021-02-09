Внаслідок потужної негоди в усіх областях значно ускладнився рух транспорту на дорогах. Станом на 9 лютого, рятувальники відбуксирували 380 транспортних засобів.

Ускладнення погодних умов підвищило рівень утворення небезпечних ситуацій на дорогах. Відтак працівники ДСНС надали допомогу вже 653 особам.

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Яка ситуація в різних областях

На Волині рятувальники вивільнили зі снігових заметів 82 автомобілі, повідомляє пресслужба ДСНС. Зокрема, відбуксирували:

8 рейсових автобусів міжміського та міжобласного сполучення;

20 вантажних автомобілів;

51 легкове авто;

3 машини невідкладної медичної допомоги.

У Рівненській області 8 лютого співробітники ДСНС 11 разів виїжджали на допомогу водіям вантажних та легкових авто, що опинилися у кюветах або заблокували рух на слизькому автошляху.

У Києві рятувальники відбуксували 41 вантажний автомобіль на безпечну ділянку дороги.



Внаслідок негоди підвищився ризик небезпеки на дорогах / Фото ДСНС

На Миколаївщині за період негоди ДСНСники вилучили 2 вантажні автомобілі, 4 легкові, 3 карети швидкої медичної допомоги, а також надали допомогу 18 особам.

Внаслідок погіршення погодних умов у Черкаській області рятувальники вивільнили зі снігових заметів 2 машини швидкої допомоги. Крім цього, мобільні оперативні групи підрозділів ДСНС стежать за ситуацією на автодорах державного значення:

"Київ – Одеса;

"Київ – Знамянка";

"Бориспіль – Дніпро – Запоріжжя".



Десятки автомобілів відбуксирували через ускладнення погодних умов / Фото ДСНС

Рятувальники допомогають заручникам негоди: відео

Зверніть увагу! За даними ДСНС, протягом 11 – 12 лютого погода в Україні погіршиться ще дужче. Зокрема, синоптики прогнозують рясний сніг, хуртовини, сильний вітер та ожеледь. Крім того, 13 – 14 лютого слід очікувати морозів.