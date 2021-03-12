Карпатські рятувальники відшукали в горах групу туристів: фото

Рятувальники відшукали в горах групу туристів з п'яти осіб. Інформація про осіб, які зникли в Карпатах, надійшла 12 березня о 10:45.

До Служби порятунку зателефонувала жінка, яка шукала свого сина. Вона зауважила, що чоловік не виходив на зв'язок п'яту добу.

Також читайте Зниклого туриста в Карпатах не знайшли: пошукові роботи припинили

Що відомо про зникнення

Кияни пішли в похід за маршрутом село Луги – полонина Лемська – гора Гутин Томнатик. Перед виходом в гори група не зареєструвалася в рятувальному підрозділі.

Як проводили пошукові роботи

Щоб знайти туристів, залучили гірських пошуковців:

Рахова;

Івано-Франківської області.

Знайшли групу о 14:20. Пізніше з'ясували, що вони насправді не втрачали орієнтир і не потребували допомоги. Але оскільки туристи не повідомили ДСНС про свій похід, рятувальники попрямували шукати їх.



Рятувальники знайшли туристів / Фото ДСНС



Насправді група не потребувала допомоги / Фото ДСНС

Життю туристів нічого не загрожує, наразі їх транспортують до села Луги Рахівського району.