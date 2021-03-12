Карпатські рятувальники відшукали в горах групу туристів: фото
Рятувальники відшукали в горах групу туристів з п'яти осіб. Інформація про осіб, які зникли в Карпатах, надійшла 12 березня о 10:45.
Джерело:ДСНС України
До Служби порятунку зателефонувала жінка, яка шукала свого сина. Вона зауважила, що чоловік не виходив на зв'язок п'яту добу.
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Що відомо про зникнення
Кияни пішли в похід за маршрутом село Луги – полонина Лемська – гора Гутин Томнатик. Перед виходом в гори група не зареєструвалася в рятувальному підрозділі.
Як проводили пошукові роботи
Щоб знайти туристів, залучили гірських пошуковців:
- Рахова;
- Івано-Франківської області.
Знайшли групу о 14:20. Пізніше з'ясували, що вони насправді не втрачали орієнтир і не потребували допомоги. Але оскільки туристи не повідомили ДСНС про свій похід, рятувальники попрямували шукати їх.
Рятувальники знайшли туристів / Фото ДСНС
Насправді група не потребувала допомоги / Фото ДСНС
Життю туристів нічого не загрожує, наразі їх транспортують до села Луги Рахівського району.
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