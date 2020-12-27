На період різдвяних свят підрозділи Державна служба України з надзвичайних ситуацій перейшли на посилений режим несення служби. Вони перебувають в готовності до реагування на будь-які надзвичайні ситуації.

Зокрема мовиться про техногенний та природний характер НС. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

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Як відбувається посилений режим

У кожному регіоні країни провели низку заходів у посиленому режимі, зокрема провели:

уточнення місць масових заходів;

моніторинг щодо пожежної безпеки на потенційно небезпечних об'єктах та об'єктах державного значення;

профілактичні відпрацювання з населенням щодо дій у випадку виникнення надзвичайних ситуацій

З ким відбувається співпраця

Від 9 години ранку 25 грудня до 9 години ранку 28 грудня організовано взаємодію з відповідними структурами:

► з місцевими органами влади;

► територіальними органами Національної поліції України;

► регіональними службами цивільного захисту з питань забезпечення техногенної й пожежної безпеки на об'єктах.

Зазначимо! Рятувальники з 25 грудня перейшли на посилений режим роботи під час різдвяного періоду. Вони перевірятимуть дотримання правил безпеки.

Вони долучені до проведення заходів із відзначення різдвяних святкувань та на випадок спільних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій і небезпечних подій.

Також здійснюється посилений моніторинг пожежної ситуації на об'єктах з масовим перебуванням людей,

– зазначили у повідомленні.

В готовності до застосування для забезпечення реагування на надзвичайні ситуації та надзвичайні події перебуває і авіація ДСНС, а саме літак Ан-26.

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