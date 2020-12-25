Рятувальники перейшли на посилений режим роботи під час різдвяного періоду. Надзвичайники перевірятимуть дотримання правил безпеки.

Що відомо про посилений режим роботи рятувальників

Так, рятувальники провели перевірку місць, де проводитимуть масові заходи. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Також надзвичайники посилили моніторинг пожежної безпеки та відпрацювали з населенням алгоритми дій, якщо виникне небезпека.

У кожному регіоні країни проведено уточнення місць масових заходів, посилено моніторинг пожежної безпеки на потенційно небезпечних об'єктах і об'єктах державного значення,

– наголосили у ДСНС.

Відтак з 25 до 28 грудня працівники ДСНС організували взаємодію з місцевими органами влади, поліцією та регіональними службами.

Крім цього, у готовності, на всяк випадок, перебуває авіація ДСНС, зокрема, літак Ан-26.

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