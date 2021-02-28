У Карпатах у неділю, 28 лютого, є загроза сходження снігових лавин. Синоптики вже оголосили третій рівень небезпеки.

Небезпека у Карпатах Сніголавинна небезпека зберігається в горах Івано-Франківської області. Читайте також Підвернула ногу та не змогла йти: у Карпатах врятували туристку – фото У зв'язку з відлигою та очікуваними опадами, 28 лютого на високогір'ї Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень),

– заявили у ДСНС. Зауважимо, на карпатській вершині Піп Іван зранку 28 лютого – ясно. Температура повітря опустилася до -16 градусів. Зверніть увагу! В Україні останній день зими буде прохолодним. Майже у всіх областях падатиме мокрий сніг з дощем. Сонячно буде лише на Закарпатті та Вінниччині. За словами синоптиків, опадів не прогнозують у частині східних та південних областях. Водночас найтепліше буде на Заході України.



Температура повітря коливатиметься від +1 до + 8 градусів у залежності від регіону.