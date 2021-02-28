Рятувальники попереджають про можливе сходження лавин у Карпатах
У Карпатах у неділю, 28 лютого, є загроза сходження снігових лавин. Синоптики вже оголосили третій рівень небезпеки.
Джерело:ДСНС
Небезпека у Карпатах
Сніголавинна небезпека зберігається в горах Івано-Франківської області.
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У зв'язку з відлигою та очікуваними опадами, 28 лютого на високогір'ї Івано-Франківської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень),
– заявили у ДСНС.
Зауважимо, на карпатській вершині Піп Іван зранку 28 лютого – ясно. Температура повітря опустилася до -16 градусів.
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