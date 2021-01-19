Рятувальники поінформували про погіршення погодних умов 20 січня. У Карпатах та на Закарпатті варто очікувати сильні снігопади та хуртовини. Окрім цього, в горах дутиме шквальний вітер.

У Карпатах оголосили 1 рівень небезпеки, жовтий. Про це повідомляє пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій.

Читайте також У Європі зафіксували сильні морози: в яких країнах була рекордно низька температура

Де очікують погіршення погоди

На Закарпатті прогнозують значний сніг;

У Карпатах передбачають хуртовини та шквальний вітер до 15 – 20 метрів на секунду.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць,

– наголосили в ДСНС.

Сніголавинна небезпека

Окрім цього, рятувальники оголосили 3 рівень небезпеки на високогір'ї Закарпатської області. В ДСНС пояснили, що у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами існує висока ймовірність сходження лавин у цьому регіоні.



Як врятуватись під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу

Якою буде погода в Україні 20 січня