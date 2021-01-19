Погода в Україні погіршиться: яким областям дістанеться найбільше
Рятувальники поінформували про погіршення погодних умов 20 січня. У Карпатах та на Закарпатті варто очікувати сильні снігопади та хуртовини. Окрім цього, в горах дутиме шквальний вітер.
У Карпатах оголосили 1 рівень небезпеки, жовтий. Про це повідомляє пресслужба Державної служби надзвичайних ситуацій.
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Де очікують погіршення погоди
- На Закарпатті прогнозують значний сніг;
- У Карпатах передбачають хуртовини та шквальний вітер до 15 – 20 метрів на секунду.
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць,
– наголосили в ДСНС.
Сніголавинна небезпека
Окрім цього, рятувальники оголосили 3 рівень небезпеки на високогір'ї Закарпатської області. В ДСНС пояснили, що у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами існує висока ймовірність сходження лавин у цьому регіоні.
Як врятуватись під час сходження снігової лавини / Інфографіка 24 каналу
Якою буде погода в Україні 20 січня
- Погода в Україні 20 січня буде теплішою ніж попередніми днями.
- Найтепліше буде на Заході – повітря прогріється до 0...2 градусів тепла. Удень там очікують сніг з дощем.
- У центральних областях позначки термометрів коливатимуться від -6 до -9 градусів морозу.
- Найхолодніше буде на Сході. Температура повітря там опуститься до -12...-14 градусів морозу.
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